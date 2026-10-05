Испанският премиер свика извънредни избори

Испанският премиер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември, съобщиха агенциите.

Той направи това в извънредно обръщение тази сутрин, след като в петък парламентът блокира мерките на правителството за справяне с жилищната криза. Мерките бяха предложени по спешност в отговор на многохилядните протести, предизвикани от изгонването на 87-годишна жена от жилището, което обитава от 70 г. Случаят преля чашата на кризата за жилища, вдигащите се наеми, проблемите с краткосрочното ползване на имоти и т.н.

В пакета от мерки имаше по-строги регулации на краткосрочните наеми и наемането на стаи, мораториум до 2028 г. за покупки на т.нар. "фондове лешояди", които изкупуват имоти на безценица, защита до 2030 г. на защитата срещу принудително извеждане от жилище. Правителството планираше също така и данъчни облекчения и стимули за наематели и наемодатели, разширяване на обществения жилищен фонд и по-висок данък върху добавената стойност върху приходите от ваканционни имоти, отдавани под наем. Съществуващите договори за наем, чийто срок изтича преди 31 декември 2028 г., също трябваше да бъдат удължени с две години. Най-спорната мярка предвиждаше въвеждането на безсрочни договори за наем, които автоматично ще се подновяват, докато наемателите изпълняват задълженията си.

В крайна сметка мерките не получиха подкрепа от парламента.