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Милей нарече испанския премиер "диктатор, който не заслужава уважение"

Президентът на Аржентина е бил в Испания няколко пъти, но отказва да се срещне с Педро Санчес

Днес, 14:03
Хавиер Милей
ЕПА/БГНЕС
Хавиер Милей

Консервативният президент на Аржентина Хавиер Милей нарече левия премиер на Испания Педро Санчес  "диктатор, който не заслужава уважение" по време на посещението си в Мадрид в сряда, като призова испанските избиратели да отстранят управляващите социалисти на предстоящите избори, предаде АФП. 

"Вие страдате под управлението на позорния диктатор Педро Санчес", заяви Милей на икономически форум в испанската столица. "Когато дойда в Испания, няма да се срещам с престъпник и крадец като Педро Санчес, защото не искам да се налага да си зашивам джобовете, за да не ме оберат", добави той. В разговор с репортери преди събитието, Милей също така определи критиците си като "глупави, некомпетентни левичари, които докарват хората до бедност".

 Санчес пък отправи иронично приветствие към аржентинския президентпри пристигането му в Мадрид, като гордо прие определението "левичар", който Милей често използва, за да обижда политическите си опоненти. "Здравей, Милей. Левичарите те приветстват в Испания – страната с най-бърз икономически растеж в Европа", гласи голям транспарант, поставен пред централата на Социалистическата партия на Санчес в Мадрид.

Санчес публикува и видео в социалната мрежа X, в което отговаря на честото използване от страна на Милей на испанската дума zurdo (левичар - б.рц) като обидно определение. "Има хора, които смятат, че ни обиждат, като ни наричат ​​левичари", добави той. Санчес заяви, че ако увеличаването на пенсиите, ежегодното повишаване на минималната работна заплата, осигуряването на повече време за родителите с децата им, защитата на правото на аборт и противопоставянето на войната правят някого "левичар", то той се гордее, че е такъв.

Посещението на Милей се случва на фона на продължително напрежение със Санчес, когото аржентинският президент многократно е критикувал по време на визитите си в Испания. Откакто встъпи в длъжност през декември 2023 г., Милей е посещавал Испания няколко пъти, без нито веднъж да проведе официални срещи със Санчес. 

Това е седмото посещение на Милей в Испания, откакто стана президент, и то се осъществява преди общите избори в страната, насрочени за 29 ноември.

Аржентинското правителство определи визитата като част от предизборната кампания, като целта на Милей е да подкрепи десните политически партии в Испания. Той обаче няма да се срещне с лидера на крайнодясната партия "Вокс" (Vox) Сантяго Абаскал, който води кампания в друга част на Испания. Вместо това е предвидена среща с генералния секретар на "Вокс" и с директора на фондация "Дисенсо" (Disenso), която е свързана с партията. Все още не е потвърдена евентуална среща с председателя на автономна област Мадрид Исабел Диас Аюсо от Народната партия.

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