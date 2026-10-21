Милей нарече испанския премиер "диктатор, който не заслужава уважение"

Консервативният президент на Аржентина Хавиер Милей нарече левия премиер на Испания Педро Санчес "диктатор, който не заслужава уважение" по време на посещението си в Мадрид в сряда, като призова испанските избиратели да отстранят управляващите социалисти на предстоящите избори, предаде АФП.

"Вие страдате под управлението на позорния диктатор Педро Санчес", заяви Милей на икономически форум в испанската столица. "Когато дойда в Испания, няма да се срещам с престъпник и крадец като Педро Санчес, защото не искам да се налага да си зашивам джобовете, за да не ме оберат", добави той. В разговор с репортери преди събитието, Милей също така определи критиците си като "глупави, некомпетентни левичари, които докарват хората до бедност".

Санчес пък отправи иронично приветствие към аржентинския президентпри пристигането му в Мадрид, като гордо прие определението "левичар", който Милей често използва, за да обижда политическите си опоненти. "Здравей, Милей. Левичарите те приветстват в Испания – страната с най-бърз икономически растеж в Европа", гласи голям транспарант, поставен пред централата на Социалистическата партия на Санчес в Мадрид.

Санчес публикува и видео в социалната мрежа X, в което отговаря на честото използване от страна на Милей на испанската дума zurdo (левичар - б.рц) като обидно определение. "Има хора, които смятат, че ни обиждат, като ни наричат ​​левичари", добави той. Санчес заяви, че ако увеличаването на пенсиите, ежегодното повишаване на минималната работна заплата, осигуряването на повече време за родителите с децата им, защитата на правото на аборт и противопоставянето на войната правят някого "левичар", то той се гордее, че е такъв.

Посещението на Милей се случва на фона на продължително напрежение със Санчес, когото аржентинският президент многократно е критикувал по време на визитите си в Испания. Откакто встъпи в длъжност през декември 2023 г., Милей е посещавал Испания няколко пъти, без нито веднъж да проведе официални срещи със Санчес.

Това е седмото посещение на Милей в Испания, откакто стана президент, и то се осъществява преди общите избори в страната, насрочени за 29 ноември.

Аржентинското правителство определи визитата като част от предизборната кампания, като целта на Милей е да подкрепи десните политически партии в Испания. Той обаче няма да се срещне с лидера на крайнодясната партия "Вокс" (Vox) Сантяго Абаскал, който води кампания в друга част на Испания. Вместо това е предвидена среща с генералния секретар на "Вокс" и с директора на фондация "Дисенсо" (Disenso), която е свързана с партията. Все още не е потвърдена евентуална среща с председателя на автономна област Мадрид Исабел Диас Аюсо от Народната партия.