Шефът на Агенцията за финансова инспекция се задържа само месец

Агенцията за държавна финансова инспекция пак има нов директор - Лъчезар Кръстев, с дълга кариера в митниците. Това е втора смяна на ръководителя на държавните ревизори, откакто на власт е кабинетът "Радев".

През юни финансовият министър Гълъб Донев освободи заварения шеф Ивайло Ашков (бе обявено, че самият Ашков е поискал да напусне) и назначи на отговорния пост Пламен Тодоров, дългогодишен служител и началник в ДАНС. Дали защото резервната скамейка на "Прогресивна България" е къса или по друга причина, Тодоров скоропостижно бе пратен на друго отговорно място - в Комисията за противодействие на корупцията.

И сега начело на АДФИ ще застане Лъчезар Кръстев.

От МФ представят новия директор така:

Завършил е Стопанската академия в Свищов, магистър по „Икономика и управление на индустрията“. Има професионална квалификация „Международни икономически отношения и митническа политика” в УНСС, София, и специализация по икономика в Университета Пасау, Германия.

От 1991 до 2013 г. последователно е заемал длъжностите митнически инспектор, главен експерт в дирекция „Митнически режими и процедури“, ръководител сектор и началник на отдел „Митническо складиране, складове под митнически контрол, свободни зони и свободни складове“, началник на Митническо бюро Обеля и на Митническо бюро София-Изток.

За периода от 2013 – 2014 г. (при кабинета "Орешарски", бел. ред.), както и 2021 – 2024 г. е бил заместник-директор на Агенция „Митници“.