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Хавиер Милей обвини САЩ, Бразилия и Мексико в "антиаржентинска кампания"

Той нарече бразилския президент "крадец", а съдия от Върховния съд - "чист негодник"

28 Юли 2026Обновена
ЕПА/БГНЕС

Мина повече от седмица, откакто Испания завоюва втора Световна купа по футбол, но за президента на Аржентина Хавиер Милей турнирът не е приключил. Според него зад критиките, насочени към страната и нейния национален футболен отбор по време на Световното първенство, стои "антиаржентинска кампания",  финансирана от Демократическата партия на САЩ и правителствата на Бразилия и Мексико.

"Кой вложи най-много пари в тази антиаржентинска кампания? Бразилското правителство. 25% от финансирането дойде от бразилското правителство", каза Милей в интервю за местното радио "Митре", но без да предостави доказателства. Той добави, че кампанията е била финансирана и от Мексико, както и от Демократическата партия в САЩ. "Кои са те? Те са прогресивните лидери, които не искат идеите за свобода да успеят", заяви той. Причината за тази кампания, по думите му, е, че "ако икономиката (на Аржентина - б.а) просперира и хората са по-добре, те имат огромен проблем".

 Обиди

Бразилското правителство привика аржентинския посланик в страната след изказвания на президента Хавиер Милей, които Бразилия определи като "обидни", включително насочени срещу бразилския му колега Луиз Инасио Лула да Силва, предават Франс прес. Президентските избори в Бразилия са през октомври.

Бразилия отзова собствения си посланик от Буенос Айрес в реакция на нападките на Милей. По време на политическо събитие в събота в Сао Пауло аржентинският държавен глава нарече - без да ги споменава поименно - Лула да Силва "крадец", а съдия от Върховния съд на Бразилия - "чист негодник" и "плешив боклук".

Милей е политически съюзник на Флавио Болсонаро -  синът на бившия президент Жаир Болсонаро, който е в затвора, припомня Би Би Си. Жаир Болсонаро беше осъден на повече от 27 години затвор за планиране на преврат, целящ да го задържи на власт, след като загуби изборите през 2022 г. от Лула. В момента бившият президент е под домашен арест и тъй като му е забранено да се кандидатира за длъжността, той даде подкрепата си на сина си Флавио.

Милей отправи квалификациите по време на митинг в Сао Пауло по повод откриването на кампанията на Флавио Болсонаро за изборите. Милей заяви, че младият Болсонаро е единственият, който може да "спре Лула". Аржентинският лидер също така нападна съдията от Върховния съд на Бразилия Александър де Мораес, когото нарече "плешив боклук" и "чист негодник", въпреки че не го назова директно. Мораес председателстваше процеса срещу Жаир Болсонаро и по-рано този месец отхвърли искането на Милей да посети бившия бразилски президент.

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Ключови думи:

Хавиер Милей, Жаир Болсонаро

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