Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Болсонаро ще чете книги, за да си намали присъдата

Излежаващият 27 г. бивш бразилски президент има в списъка "Война и мир" и "Дон Кихот"

Днес, 10:37
В четвъртък съдия от Върховния съд разреши на опозорения бивш президент да участва в литературната схема след искане от неговия юридически екип.
ЕПА/БГНЕС
В четвъртък съдия от Върховния съд разреши на опозорения бивш президент да участва в литературната схема след искане от неговия юридически екип.

Адвокатите на Жаир Болсонаро откриха необичайна вратичка в наказателния кодекс на Бразилия, чрез която ще помогнат на клиента си да намали своята присъда от 27 г. затвор, която получи миналата година за планиране на преврат. За целта бившият държавен глава трябва да чете книги, съобщи британският в. "Гардиън".

"Има само един проблем: бившият крайнодесен бразилски президент никога не е бил известен като библиофил. "Съжалявам, нямам време да чета", заяви веднъж Болсонаро. "Минаха три години, откакто съм чел книга“, коментира лондонската медия.

Оказва се, че бразилският закон съдържа "литературен похват", чрез който затворниците, четящи книги, могат да намалят присъдите си - с четири дни за всяко прочетено заглавие. В четвъртък съдия от Върховния съд разреши на опозорения бивш президент да участва в схемата след искане от неговия юридически екип.

"Болсонаро, бивш парашутист, известен с враждебността си към демокрацията, малцинствата, амазонските тропически гори и изкуствата, едва ли ще оцени одобрения списък за четене. В него са включени бразилски произведения за правата на коренното население, расизма, околната среда и насилието, упражнявано от диктатурата на страната от 1964 до 1985 г. - режим, който Болсонаро открито подкрепяше", разказва "Гардиън".

Едно от заглавията в задължителния списък е 950-страничната "Цветен дефект" (Um Defeito de Cor) от Ана Мария Гонсалвеш, разказваща "историята на Бразилия от гледна точка на чернокожа жена". Включена е също и "Демокрация!" - детска нехудожествена книжка с картинки от родения в Англия автор илюстратор Филип Бънтинг. Някои от книгите в списъка - като "Война и мир" на Лев Толстой и "Дон Кихот" на Мигел де Сервантес, са с дължина над 1000 страници.

"Болсонаро веднъж се появи публично с подобен по размер том - "Мемоари за Втората световна война" на Уинстън Чърчил от над 1000 страници. Но не е ясно дали бившият президент го е чел", припомня "Гардиън".

За да се възползват от литературната схема за намаляване на присъдите, затворниците трябва да докажат, че действително са чели книгите, като подадат писмени доклади до затворническите власти.

Помолен да посочи любимата си книга по време на президентските избори през 2018 г., Болсонаро се спря на книга от Карлос Алберто Брилянте Устра, известен армейски полковник, обвинен в изтезания на стотици затворници по време на диктатурата. "Това е истинската история за Бразилия... с факти, с данни, с места с реални епизоди", ентусиазира се тогава Болсонаро, който тази седмица беше преместен в затвор с максимална сигурност в столицата Бразилия, след като прекара Коледа затворен във федерална полицейска база.

"Книгата на Устра не е в списъка за четене на съдебната система - пише английският вестник. - Но той съдържа едно друго заглавие - "Все още съм тук" от Марсело Рубенс Пайва, за тежкото положение на затворниците, изчезнали в подобни центрове за мъчения."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Жаир Болсонаро

Още новини по темата

Болсонаро се опитал да свали гривната си с поялник
23 Ноем. 2025

Арестуваха бившия бразилски президент Болсонаро за опит за бягство
22 Ноем. 2025

Болсонаро получи втора присъда и влезе в болница
17 Септ. 2025

Бившият бразилски президент се е крил в унгарското посолство
26 Март 2024

Болсонаро легна в болница в САЩ, за да не бъде върнат в Бразилия
10 Яну. 2023

В Бразилия се заговори за военен преврат
02 Ноем. 2022

Бразилският сенат обвини президента Болсонаро в масово убийство
20 Окт. 2021

Бразилският президент е обвинен в престъпления срещу човечеството
12 Окт. 2021

Байдън: За първи път от 20 години САЩ не са във война
21 Септ. 2021

Бразилия харчи пари за неефективни лекарства срещу Covid-19
15 Февр. 2021

Северна Корея регистрира първи болен от коронавирус
26 Юли 2020

Бразилският президент влезе в болница след подхлъзване в банята
24 Дек. 2019

Бразилският президент нарече Грета Тунберг "пикла"
10 Дек. 2019

Президентът на Бразилия обвини Леонардо ди Каприо за горските пожари
30 Ноем. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?