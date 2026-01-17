Болсонаро ще чете книги, за да си намали присъдата

ЕПА/БГНЕС В четвъртък съдия от Върховния съд разреши на опозорения бивш президент да участва в литературната схема след искане от неговия юридически екип.

Адвокатите на Жаир Болсонаро откриха необичайна вратичка в наказателния кодекс на Бразилия, чрез която ще помогнат на клиента си да намали своята присъда от 27 г. затвор, която получи миналата година за планиране на преврат. За целта бившият държавен глава трябва да чете книги, съобщи британският в. "Гардиън".

"Има само един проблем: бившият крайнодесен бразилски президент никога не е бил известен като библиофил. "Съжалявам, нямам време да чета", заяви веднъж Болсонаро. "Минаха три години, откакто съм чел книга“, коментира лондонската медия.

Оказва се, че бразилският закон съдържа "литературен похват", чрез който затворниците, четящи книги, могат да намалят присъдите си - с четири дни за всяко прочетено заглавие. В четвъртък съдия от Върховния съд разреши на опозорения бивш президент да участва в схемата след искане от неговия юридически екип.

"Болсонаро, бивш парашутист, известен с враждебността си към демокрацията, малцинствата, амазонските тропически гори и изкуствата, едва ли ще оцени одобрения списък за четене. В него са включени бразилски произведения за правата на коренното население, расизма, околната среда и насилието, упражнявано от диктатурата на страната от 1964 до 1985 г. - режим, който Болсонаро открито подкрепяше", разказва "Гардиън".

Едно от заглавията в задължителния списък е 950-страничната "Цветен дефект" (Um Defeito de Cor) от Ана Мария Гонсалвеш, разказваща "историята на Бразилия от гледна точка на чернокожа жена". Включена е също и "Демокрация!" - детска нехудожествена книжка с картинки от родения в Англия автор илюстратор Филип Бънтинг. Някои от книгите в списъка - като "Война и мир" на Лев Толстой и "Дон Кихот" на Мигел де Сервантес, са с дължина над 1000 страници.

"Болсонаро веднъж се появи публично с подобен по размер том - "Мемоари за Втората световна война" на Уинстън Чърчил от над 1000 страници. Но не е ясно дали бившият президент го е чел", припомня "Гардиън".

За да се възползват от литературната схема за намаляване на присъдите, затворниците трябва да докажат, че действително са чели книгите, като подадат писмени доклади до затворническите власти.

Помолен да посочи любимата си книга по време на президентските избори през 2018 г., Болсонаро се спря на книга от Карлос Алберто Брилянте Устра, известен армейски полковник, обвинен в изтезания на стотици затворници по време на диктатурата. "Това е истинската история за Бразилия... с факти, с данни, с места с реални епизоди", ентусиазира се тогава Болсонаро, който тази седмица беше преместен в затвор с максимална сигурност в столицата Бразилия, след като прекара Коледа затворен във федерална полицейска база.

"Книгата на Устра не е в списъка за четене на съдебната система - пише английският вестник. - Но той съдържа едно друго заглавие - "Все още съм тук" от Марсело Рубенс Пайва, за тежкото положение на затворниците, изчезнали в подобни центрове за мъчения."