Конгресът на Аржентина гласува законопроект, с който забрани на централната банка на страната да печата пари за покриване на държавни разходи. Това е ключова идея в борбата срещу високата инфлация в страната на президента Хавиер Милей, съобщи АП.

Според промените „основната и фундаментална мисия“ на централната банка ще бъде да запази стойността на песото - цел, която Милей преследва, откакто е президент, макар че като кандидат обещаваше изобщо да закрие централната банка и да замени местната валута с щатския долар. Банката вече няма да може да отпуска заеми на правителството или да финансира по друг начин Министерството на финансите.

Предложението бе подкрепено със 141 гласа „за“ и 0 гласа „против“ в Камарата на депутатите, с 99 въздържали се.

В продължение на десетилетия, когато аржентинските правителства харчеха повече, отколкото събираха от данъци, те се обръщаха към централната банка, която печаташе пари, за да запълни "дупката" в бюджета. Всичко това водеше до непрекъснати валутни кризи и хиперинфлация.

Законодателите отмениха и една от странните цели на банката, въведена по време на бившия президент Кристина Фернандес де Кирхнер - осигуряване на заетост и икономическо развитие. Това беше претекст за финансиране на всякакви необуздани разходи на правителствата.

"Законът слага край на 91 години грабеж, експроприация, безнаказаност и институционален упадък“, се казва в изявление на офиса на Милей.

Tenemos nueva Carta Orgánica para el @BancoCentral_AR . Se terminó con más de 90 años de estafa via emisión de dinero para financiar déficit fiscal...

VLLC! pic.twitter.com/PGom0ew3pQ — Javier Milei (@JMilei) 26 ноември 2026 г.



Милей намали публичните разходи през последните три години, превръщайки хроничния фискален дефицит на Аржентина в излишък и сваляйки годишната инфлация от близо 300% в началото на 2024 г. до 33% миналия месец.

Строгата парична политика поддържаше песото силно, което прави аржентинските стоки скъпи в чужбина, точно когато местните фабрики са изправени пред конкуренцията на по-евтиния внос. Износът на петрол и газ се увеличи, докато трудоемките индустрии като производството, търговията на дребно и строителството изпитват затруднения. Според официални данни, публикувани във вторник, икономиката на Аржентина се е свила с приблизително 1,8% през третото тримесечие, след свиване от 0,6% през второто. Две поредни тримесечия на спад са обичайното определение за рецесия.

Промените не реализират друго обещание на Милей - пазарът да определя валутния курс. Решението за това ще продължи да се взима от Централната банка.

Законът предоставя на Централната банка и по-малка защита, отколкото Милей търсеше. Според първоначалния законопроект ръководството на банката трябваше да може да се освобождава с 2/3 от гласовете в двете камари на Конгреса. Окончателният текст предвижда то да може да бъде сменено с обикновено мнозинство в Сената.