Дигитална версия на починалия през 1974 г. бивш аржентински президент Хуан Доминго Перон, създадена с изкуствен интелект, се появи на митинг на перонистите в Театро Отаменди в Сан Фернандо, провинция Буенос Айрес. AI Перон коментира актуалната политическа обстановка и президента Хавиер Милей, а присъстващите я аплодираха. Видеоклипове от събитието се разпространиха широко в социалните мрежи и предизвикаха вълна от иронични коментари и мемета.

Събитието беше организирано по повод Деня на перонистката активност, а според местни медии то е било подготвено от кмета на Сан Фернандо Хуан Андреоти. Под лозунга „Перон ни обединява, една страна напред“ в залата се събраха представители на различни течения в движението. Сред тях бяха лидерът на Обновителния фронт Серхио Маса, сенаторът Херардо Самора, сенаторът и бивш управител на Сан Хуан Серхио Уняк, вицегубернаторът на Рио Негро Педро Песати, председателят на Генералната одиторска служба Хуан Мануел Олмос, както и Мигел Анхел Пикето и Хуан Мануел Уртубей. Срещата целеше изграждането на национален фронт срещу Милей с поглед към президентските избори през 2027 г.

Програмата започна с перонисткия марш и националния химн, продължи с изпълнение на комика и стриймър Емануел Родригес, известен като „Ел Перончо“, и завърши с видео, в което Перон отговаря на въпроси във формат на интервю. Изкуственият Перон говори в клипа за проблемите на днешна Аржентина, споменава експрезидента Кристина Фернандес де Киршнер и критикува правителството на Милей.

Реакциите в мрежите бяха остри. Повечето наблюдатели критикуват перонистите, че търсят отговор на днешните проблеми в дигитално пресъздаване на историческа фигура, вместо да представят днешни лидери и предложения за бъдещето. Други пък смятат, че технологията е легитимен начин историята да бъде приближена до по-младите поколения.