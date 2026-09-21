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Съпругата на испанския премиер ще бъде съдена по дело за подкуп

Днес, 15:23
Бегоня Гомес и Педро Санчес
ЕПА/БГНЕС
Бегоня Гомес и Педро Санчес

Разследващият съдия Хуан Карлос Пейнадо взе окончателно решение да изпрати на подсъдимата скамейка Бегоня Гомес. Съпругата на испанския премиер Педро Санчес ще отговаря по обвинения в търговия с влияние и присвояване, предава БНР.

Постановлението на съдия Пейнадо е неговата последна стъпка преди прехвърлянето на делото в Провинциалния съд в Мадрид. Очаква се процесът да започне през следващата година.

Според тезата на разследващия магистрат Бегоня Гомес се е възползвала от статута си на съпруга на министър-председателя, за да улеснява и популяризира свои частни академични и професионални проекти в университета "Комплутенсе" в Мадрид.

Обвинението в присвояване се базира на това, че докато правителството е плащало заплатата на асистентката на Гомес Кристина Алварес като държавен служител, тя е изпълнявала частни задачи, поставени ѝ от съпругата на премиера.

Алварес е обвинена в съучастие в ощетяването на държавния бюджет и също ще седне на подсъдимата скамейка.

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Ключови думи:

Бегоня Гомес, Педро Санчес

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