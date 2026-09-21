Съпругата на испанския премиер ще бъде съдена по дело за подкуп

Разследващият съдия Хуан Карлос Пейнадо взе окончателно решение да изпрати на подсъдимата скамейка Бегоня Гомес. Съпругата на испанския премиер Педро Санчес ще отговаря по обвинения в търговия с влияние и присвояване, предава БНР.

Постановлението на съдия Пейнадо е неговата последна стъпка преди прехвърлянето на делото в Провинциалния съд в Мадрид. Очаква се процесът да започне през следващата година.

Според тезата на разследващия магистрат Бегоня Гомес се е възползвала от статута си на съпруга на министър-председателя, за да улеснява и популяризира свои частни академични и професионални проекти в университета "Комплутенсе" в Мадрид.

Обвинението в присвояване се базира на това, че докато правителството е плащало заплатата на асистентката на Гомес Кристина Алварес като държавен служител, тя е изпълнявала частни задачи, поставени ѝ от съпругата на премиера.

Алварес е обвинена в съучастие в ощетяването на държавния бюджет и също ще седне на подсъдимата скамейка.