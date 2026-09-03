Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Хиляди испанци протестираха срещу мигрантите и в подкрепа на Сеута

Недоволните поискаха оставката на кабинета на Педро Санчес

Днес, 10:53
В над 200 града в Испания се проведоха протести срещу правителството заради кризата с нелегалните мигранти в Сеута
БГНЕС/ЕПА
В над 200 града в Испания се проведоха протести срещу правителството заради кризата с нелегалните мигранти в Сеута

В над 200 града в Испания се проведоха многохилядни митинги в подкрепа на жителите на африканския анклав Сеута, страдащ от наплив на мигранти от Мароко. Най-масов бе в Мадрид, където се събраха около 50 000 души. На места се стигна до сблъсъци, като полицията в Мадрид използва и лютив спрей срещу протестиращите.

Протестиращите поискаха от испанските власти да защитят суверенитета на Сеута и поставиха под съмнение адекватността на действията на правителството при мигрантската криза, при която в анклава нахлуха 80 000 мигранти от Мароко.

"Смятаме, че това правителство не оказва на Сеута нужната подкрепа, макар че градът е част от Испания", каза пред журналисти един от участниците в митинга в Мадрид. Испанците се възмутени, че "властите не само не могат да преодолеят кризата, но и постоянно лъжат хората". Те поискаха правителството да вземе спешни мерки за решаване на проблемите и призоваха премиера Педро Санчес да подаде оставка.

Ситуацията в Сеута продължава да е сложна. Според медиите и местните власти в момента в града има не по-малко от 15-20 000 нелегални мигранти, които са се установили на плажа и постоянно влизат в конфликти с местните жители.

Испанската полиция стреля във въздуха в понеделник сутринта, докато се опитваше да разпръсне няколко хиляди млади мъже от импровизиран лагер на паркинг до градската болница в Сеута.

Хаотичната сцена, при която полицаи използваха палки, за да насочват мигрантите към центъра на града, беше неприятно напомняне за разминаването между първоначалните уверения на премиера Педро Санчес и неговото правителство, че кризата до голяма степен е приключила, и реалността, която се разиграва по улиците на Сеута, пише „Политико“.

По това време испански и европейски представители заявиха, че почти всички от 72 000 мигранти, преминали от Мароко в Сеута, са напуснали града. Но докато полицията му провеждаше операцията в понеделник сутринта, Санчес трябваше да признае в радио интервю, че около 5000 от тях все още се намират на испанска територия.

Тази цифра се оспорва от представители като председателя на градския съвет на Сеута Хуан Хесус Вивас, който твърди, че в града все още има около 10 000 души, пребиваващи без разрешение. Според полицейския синдикат CEP и служители на испанската национална полиция дори са още повече.

Сред мигрантите, които остават в града, има около 1200 непридружени непълнолетни, които през следващите седмици трябва да бъдат преместени в центрове за настаняване на Иберийския полуостров, заяви Санчес в понеделник.

Премиерът обеща, че правителството му ще разреши кризата „с достойнство“ и в съответствие със закона. На практика това означава, че мигрантите трябва да получат възможност да подадат молби за убежище и заявленията им да бъдат разгледани – процес, който може значително да забави евентуалното им депортиране.

Няколко испански военнослужещи бяха ранени миналата седмица, след като група от около 40 млади мигранти ги замеряше с камъни. При отделен инцидент полицията арестува трима мигранти в неделя по обвинение, че са хвърляли коктейли „Молотов“ по взвод, патрулиращ в испанския анклав.

Междувременно миналата седмица испанската полиция се намеси, за да защити мигранти, след като местни демонстранти нахлуха в импровизирания им лагер на плажа „Ел Трампoлин“ в Сеута и подпалиха вещите им.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Сеута, мигрантска криза

Още новини по темата

Италия удължава граничните проверки с Испания
31 Авг. 2026

Испания спешно променя законите за мигрантите
26 Авг. 2026

Испания поиска от ЕК спешно финансиране за кризата в Сеута
25 Авг. 2026

Мигранти с моторна лодка щурмуваха луксозен испански курорт
21 Авг. 2026

В Сеута се създават временни мигрантски центрове
18 Авг. 2026

Граничните проверки изостриха отношенията между Италия и Испания
10 Авг. 2026

Испания въведе граничен контрол с Италия
08 Авг. 2026

България и още 21 държави от ЕС искат спешна среща заради Сеута
01 Авг. 2026

Близо 70 000 нелегални мигранти са напуснали Сеута

01 Авг. 2026

Защо Сеута се превърна в гореща миграционна точка?
01 Авг. 2026

Испания върна повечето от нахлулите 60 000 нелегални мигранти
31 Юли 2026

Италия спря действието на Шенгенското споразумение за Испания
31 Юли 2026

Хиляди мароканци щурмуваха границата с Испания
30 Юли 2026

Великобритания ограничава мигрантите да водят близките си в страната
01 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ