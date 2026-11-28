На 29 ноември в Испания ще се проведат предсрочни парламентарни избори. Министър-председателят на страната Педро Санчес ги обяви на фона на вълна от протести срещу жилищната криза. До края на мандата на Санчес остава още една година, но той реши да предприеме рискована стъпка на фона на корупционните скандали в близкото му обкръжение, миграционната криза и нарастващата подкрепа за крайнодясната партия „Вокс“.

Политиката на управляващата Социалистическа партия е в съответствие с исканията на протестиращите, но най-вероятно това няма да ѝ донесе победа и на власт ще дойдат десните сили.

В неделя испанците ще избират състава на двете камари на парламента - Конгреса на депутатите и Сената. За съставянето на правителство решаващо значение има Конгресът. За да получи правото да състави кабинет, кандидатът за министър-председател трябва да си осигури подкрепата на абсолютно мнозинство от депутатите (176 от общо 350) при първото гласуване. Ако не успее, при повторното гласуване е достатъчно обикновено мнозинство.

В испанския парламент са представени близо двадесет партии, но борбата за власт се води между левия и десния блок. Дясната опозиция се състои от коалиция между дясноцентристката Народна партия и крайнодясната „Вокс“. Лявата коалиция се оглавява от министър-председателя Педро Санчес, председател на Испанската социалистическа работническа партия. Тя е подкрепяна от крайнолевите формации „Широк фронт“ и „Подемос“, както и от множество регионални партии, които се противопоставят на стремежа на „Вокс“ към централизация на властта в страната и ограничаване на регионалната автономия.

Местата в Конгреса се разпределят по пропорционална система в 52 избирателни района, които в повечето случаи съответстват на провинциите. Повечето райони разполагат с най-малко два мандата (Сеута и Мелиля — с по един), а останалите се разпределят според броя на населението: от два в Сория до 38 в Мадрид. Тази система дава предимство на големите партии в слабо населените провинции.

За да не губят гласове, малките леви партии се обединиха в коалицията „Широк фронт“, която издига общи кандидатски листи в повечето региони. Единствено партията „Подемос“ не се присъедини към нея. Според социологическите проучвания тя в най-добрия случай може да разчита само на едно депутатско място. Същевременно системата позволява на регионалните партии да получават места в Конгреса дори при ниска подкрепа в национален мащаб - важното е избирателите им да са съсредоточени в конкретни провинции.

Защо Санчес изобщо реши да проведе избори? В края на септември Испания беше обхваната от протести - по улиците излязоха до половин милион души. Повод за тях стана принудителното извеждане на 87-годишната Марикармен Абаскал от жилище в Мадрид, което тя е наемала в продължение на около 70 години. Основното искане на протестиращите беше осигуряването на достъпни жилища.

Правителството реагира с два извънредни декрета за защита на наемателите. В тях се предлагаше въвеждането на мораториум върху принудителното извеждане от жилища до 2030 г., както и ограничения върху краткосрочното отдаване под наем и отдаването на отделни стаи. Декретите бяха подложени на гласуване в парламента на 2 октомври 2026 г., но Народната партия, „Вокс“ и каталунската партия Junts („Заедно“) се обявиха против тях. Представителите на Народната партия подчертаха, че гласуват против, тъй като проблемът с достъпността на жилищата трябва да бъде решен преди всичко чрез ново строителство, а не чрез ограничения.

Отхвърлянето на декретите не беше изненада. Правителството на Санчес се оказа в задънена улица почти веднага след съставянето си през 2023 г. Тогава десните партии получиха повече места в парламента от оглавяваната от Санчес лява коалиция. Нито един от двата политически блока обаче не спечели необходимите за съставяне на правителство 176 места. Санчес успя да остане на власт единствено благодарение на подкрепата на регионалните партии.

Нестабилността на тази политическа конфигурация бързо се отрази върху работата на правителството. Ако преди парламентът е приемал средно по 35 закона годишно, през 2024 г. са приети едва седем. Освен това от последните избори насам правителството така и не успя да постигне съгласие по нов бюджет. Поради тази причина Испания продължава да функционира с бюджета от 2023 г., което затруднява планирането на нови разходи и изпълнението на държавните програми.

Малко след отхвърлянето на декретите Педро Санчес насрочи предсрочни избори. Той използва законодателната парализа в политическата борба, като прехвърля отговорността за нея върху Народната партия и „Вокс“. Испанският премиер неведнъж е използвал кризисни ситуации, за да обърне обстоятелствата в своя полза.

Този път положението на Санчес се усложнява от факта, че през последните три години предпочитанията на избирателите все повече се изместват надясно. Върху позициите на левицата се отразиха корупционните скандали около най-близкото обкръжение на Санчес (обвиненията засегнаха включително съпругата и брат му), тежките железопътни катастрофи, както и миграционната криза в испанския ексклав Сеута, където в края на юли нахлу вълна от мигранти от Мароко.

Миграцията се превърна в особено чувствителна тема за правителството, което през април тази година започна масово узаконяване на статута на чужденци, пребиваващи в Испания без необходимите документи.

На този фон жилищната криза се превърна в удобна тема за Санчес и му даде възможност да си върне инициативата при определянето на политическия дневен ред от десницата.

Подкрепата за отделни мерки в жилищната политика обаче все още не означава, че партията на Санчес ще спечели изборите. Още повече че недоволството от икономическата ситуация в Испания не се ограничава единствено до жилищния пазар.