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Буря парализира Истанбул и затвори училищата

14 Окт. 2026

Всички държавни и частни учебни заведения в Истанбул ще бъдат затворени в четвъртък - присъственото обучение бе отменено заради проливните дъждове и неблагоприятното време. Решението е взето, след като интензивните валежи в сряда обхванаха много райони на мегаполиса, образуваха реки по улиците и затрудниха транспорта. Според медиите в Турция натовареността на пътната мрежа в един момент е достигнала 89 процента, като на места са наводнени жилища и работни помещения.

 

Метеорологичната служба прогнозира гръмотевични бури и силен вятър и за четвъртък. 

Решението на валийството засяга и висшите училища: Истанбулският университет обяви, че също спира занятията за деня.

Заедно със затварянето на училищата властите въведоха и административен отпуск за част от държавните служители. На 15 октомври вкъщи остават работещите в държавни институции хора с увреждания, бременните, ветераните и инвалидите от войните, както и жените с деца под 8 години. Изключение е направено за жените с деца под 8 години, които работят в здравеопазването, полицията и звената за борба с последствията от дъждовете, тъй като тяхното присъствие е необходимо. Отпуск получават и майките на деца с увреждания под 8 години независимо от професията им. 

Освен това валийството забрани движението на мотоциклет заради опасните условия. Подобни решения в Истанбул не са рядкост: през октомври 2025 г. губернаторството прекрати обучението заради гръмотевични бури, а през зимата на 2025 и 2026 г. училищата бяха затваряни и заради снеговалеж.

https://www.facebook.com/reel/1366853335266317

https://www.facebook.com/reel/1115996796129479

Пороите /оранжево/ са съсредоточени в района на мегаполиса
Пороите /оранжево/ са съсредоточени в района на мегаполиса
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