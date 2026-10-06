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Девойка рани с нож 8 момичета в училище в Истанбул

Три от ученичките са настанени в болница в тежко състояние

Днес, 13:20
Служители на полицията инспектират района на училището в истанбулския квартал Башакшехир.
IHA Photo
Служители на полицията инспектират района на училището в истанбулския квартал Башакшехир.

Осем ученички от основно училище в истанбулския район Башакшехир са ранени и откарани в болница, след като ученичка от друго учебно заведение ги е нападнала с нож тази сутрин, съобщава в. "Биргюн". Според изявление на турския министър на здравеопазването Кемал Мемишоглу след инцидента три от ученичките са откарани в болница в тежко състояние, предаде БТА.

Според изявление на валийството на Истанбул инцидентът е станал малко преди 09:00 ч. местно (и българско) време тази сутрин в основно училище от типа "Имам хатип" (б. р. - тези училища предоставят разширени познания относно сунитския ислям, арабския език и Корана). Момичетата, които са пострадали, са откарани в болница, а останалите възпитаници на учебното заведение са напуснали сградата и са преустановили учебната дейност за деня.

По информация на районните власти в Башакшехир ученичката, която е извършила нападението, е на 15 г. и е възпитаничка на една от гимназиите в истанбулския район Кючюкчекмедже. Причината за нападението все още не е установена, но се предполага, че вероятно става въпрос за кавга между младежи.

По случая вече е започнало служебно разследване. Турският медиен регулатор (RTÜK - Висшият съвет за радио и телевизия) обяви, че налага забрана за публикуване на всякакви новинарски материали, свързани със случая, до приключването на проверката.

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Турция

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