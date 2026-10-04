Йемен обяви война на хутите

Лидерът на йеменския Президентски съвет Рашад ал-Алими обяви началото на военна операция за връщане на териториите, които са под контрол на хутите. С това гражданската война на територията на Йемен влезе в нова гореща фаза.

Шиитското бунтовническо движение на хутите (известно още като „Ансар Аллах“) контролира северозападните и западните части на Йемен, около една трета от общата площ на страната , която обхваща най-гъсто населените райони, в които живеят между 70% и 80% от населението на Йемен. Хутите контролират столица на страната Сана от 2014 г. Международно признатото йеменско правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия, управлява от Аден.

Обявяването на настъплението идва на фона на рязко засилване на бойните действия. Според информация на „Ал Джазира“ йеменските правителствени сили са съобщили за 257 операции срещу хутите само в събота. Представител на правителствените сили твърди, че първоначалните оценки сочат най-малко 700 убити бунтовници. Тези данни не са независимо потвърдени.

В неделя ръководената от Саудитска Арабия коалиция съобщи за още 97 удара срещу подкрепления на хутите по направленията Тор ал-Баха и Таиз. В операцията са използвани самолети, безпилотни летателни апарати, артилерия и ракетни системи.

В същото време, според съобщения на хутите, те са превзели дома на председателя на йеменския парламент Султан ал-Баракани, южно от Таиз, след сблъсъци с правителствени сили. Хутите обявиха, че са обстреляли обекти на държавната петролна компания на Саудитска Арабия. В тази връзка С.Арабия свика сбирка на партньорите си от Турция и Пакистан, с които да обсъдят общи действия.

Конфликтът се изостри след рухването през юли на крехкото примирие, постигнато през 2022 г. През септември хутите са установили контрол над пристанищния град Моха и стратегически острови в района на протока Баб ел-Мандеб — един от ключовите морски маршрути между Червено море и Аденския залив.

Йемен е разкъсван от гражданска война, откакто хутите превзеха Сана. През 2015 г. Саудитска Арабия се намеси начело на военна коалиция в подкрепа на международно признатото правителство. Въпреки периодите на относително затишие страната остана разделена между конкуриращи се политически и военни сили.

Новото настъпление има значение далеч отвъд вътрешния конфликт. Контролът над Баб ел-Мандеб позволява да се влияе върху корабоплаването в Червено море — маршрут от съществено значение за международната търговия и превоза на енергийни ресурси. Разширяването на военните действия крие риск от нови сътресения в морския транспорт и от по-широко регионално противопоставяне между Саудитска Арабия и Иран.

Основният въпрос е дали правителствените сили ще успеят да превърнат обявената операция в трайно териториално настъпление. Засега мащабът на постигнатите териториални успехи не е потвърден.