Удар по летището в Рияд уби 12 души

ЕПА/БГНЕС Кадър от контролираната от хутите телевизия „Ал-Масира“ показва бойци, участващи в настъпление срещу подкрепяните от Саудитска Арабия йеменски сили в провинция Таиз, Йемен

Минимум 12 души са убити, а над 300 - ранени, на летище "Крал Халид" в саудитската столица Рияд при обстрел с балистични ракети от хутите, които поеха отговорност за атаката.

Жертвите са четирима саудитци, двама от Бангладеш и по един от САЩ, Йордания, Сирия, Судан, Египет и Палестина. Изявлението на саудитската служба за гражданска авиация посочва, че някои от общо 309-те пострадали са в критично състояние. Нанесени са и много материални щети, а летището е затворено.

Тази нова атака представлява сериозна ескалация на конфликта. Подкрепяните от Иран хути предприеха вълна от удари срещу саудитското кралство в безпрецедентен мащаб, като от юли насам – когато се провали примирието в продължителната им война с подкрепяното от Рияд правителство на Йемен – вземат на прицел саудитски летища, петролни съоръжения и танкери. Хутите контролират част от съседен Йемен, включително столицата Сана и ключовия проток Баб ел Мандеб.

Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция против йеменската групировка междувременно съобщи, че снаряд е паднал близо до летището на източния саудитски град Дамам. Това летище се е превърнало във важна алтернатива на риядското след поредицата атаки срещу саудитската столица.

Войната в Йемен избухна през 2014 г. Ударите на хутите по летището на Рияд започнаха, откакто оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция се намеси в конфликта на страната на правителството на Йемен през 2015 г.

а фона на ескалацията на конфликта Доналд Тръмп вчера заяви, че САЩ "много скоро" ще решат дали да се включат във въздушните удари по обекти на хутите.

Той нарече атаката по летището "нещо ужасно" и добави, че ще разговаря по телефона със саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман.

"Тези достойни за осъждане нападения демонстрират грубо пренебрежение към живота на невинни цивилни. Те трябва да спрат незабавно", написа пък в Х държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Специалният пратеник на ООН за Йемен Ханс Грундберг също осъди атаката.

"Подобни действия представляват сериозна заплаха за регионалната сигурност, поддържат цикъла на насилие и усложняват допълнително усилията за постигане на мир в Йемен", заяви Грундберг в комюнике. Той призова хутите да "прекратят тези нападения" срещу цивилни обекти в Саудитска Арабия.