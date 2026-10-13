Български съд арестува руснак по искане на Москва

Анзор Унежев, 40-годишен руски гражданин, издирван от Интерпол остава за постоянно в ареста, до гледане на делото му за екстрадиция в Руската федерация. Това постанови Окръжния съд в Хасково, съобщават от съда. Руският гражданин е задържан на 10 октомври от гранични полицаи в землището на свиленградското село Сладун. Той бил без документи за самоличност, но притежавал шофьорска книжка.

Руските власти го издирват за наказателно преследване по три обвинения – участие в нелегално производство на огнестрелни оръжия, незаконно придобиване, съхранение и продажба на оръжия и боеприпаси, както и организиране на дейността на екстремистка група. За тези престъпления в Русия се предвижда до 10 години затвор, разказва БНТ.

Мъжът отхвърли обвиненията към себе си и заяви, че иска политическо убежище. Той твърди, че има политическо убежище от 10 години и в Турция. "Те са длъжни да предяват доказателства, но нямат, защото аз не съм съпричастен към никакви оръжия или самоделки, камо ли пък към някакво масово производство. Никога не е имало такова", каза той. Руснакът обясни, че е бил заварчик и изобщо не разбира как в интернет се е създало видео, на което той преработва оръжие и го продава на някого.

Според хасковския съд задържането е необходимо, за да се осигури участието на мъжа в предстоящото производство по екстрадиция. Той няма установен адрес в България и не разполага с валидни документи за самоличност. Определението на хасковските магистрати може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Пловдив в тридневен срок. При подадена жалба или протест делото ще бъде на 22 октомври т.г. от 10:00 часа.