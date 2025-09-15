Медия без
Съдът във Варна отказа да предаде руснак, издирван от Москва

Днес, 20:57
Окръжният съд във Варна е отказал екстрадицията, но прокуратурата протестира това решение.
Илияна Димитрова
Варненският апелативен съд отказа екстрадицията на руски гражданин в Русия, който е със статут на постоянно пребиваващ в България, съобщиха от съда. Молбата за екстрадиция от Генералната прокуратура на Руската федерация e във връзка с наказателно производство срещу Рубен А. за измама, извършена от организирана група в особено големи размери в периода 2018 - 2020 г. Мъжът е обявен за международно издирване и му е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража" от две инстанции на руския съд.

Окръжният съд във Варна е отказал екстрадицията, но прокуратурата протестира това решение. По същото дело са разследвани и родителите му - задържан в Русия е баща му, а Варненският окръжен съд е отказал екстрадицията на майка му.

И пред апелативния съд прокуратурата пледира, че по силата на сключен договор за правна помощ между двете страни, Рубен А. следва да бъде предаден на Русия. Прокурорът изрази несъгласие с мотива на първата инстанция, че в Русия мъжът може да бъде подложен на насилие, изтезания, жестокост, нечовешко или унизително отношение. Адвокатът пледира точно обратното - че Руската федерация не може да гарантира спазване на правата на мъжа. Припомни и че през 2022 г. Русия престана да е член на Съвета на Европа, което прави невъзможен международният контрол в местата за лишаване от свобода. Самият Рубен А. заяви пред съда, че не желае да бъде екстрадиран, тъй като срещу семейството му се провежда репресия с цел отнемане на имущество.

Апелативните съдии приемат, че е налице абсолютно основание за отказ на екстрадиция - във връзка с охраната на правата на исканото лице съгласно изискванията на международното право. Действително, Генералната прокуратура на РФ е дала гаранции, че няма за цел преследване по политически мотиви, във връзка с расова принадлежност, вероизповедание, националност или политически възгледи; чe ще му бъдат предоставени всички възможности за защита; че няма да бъде подлаган на мъчения, жестоки, безчовечни, унижаващи достойнството третиране или наказания. Апелативният съд обаче подложи на съмнение тези гаранции и припомня, че Руската Държавна дума е приела закон, според който решенията на Европейския съд по правата на човека, издадени след 15 март 2022 г., не подлежат на изпълнение.

По свои дела Европейският съд за правата на човека през последните 10 години е установил тежки нарушения на правата на човека, включително случаи на изчезвания, изтезание и друго нечовешко отношение към лишените от свобода, и липса на ефективно разследване в Русия. Не е сигурно, че в Русия мъжът ще получи справедлив процес, казват още апелативните съдии. 

