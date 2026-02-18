България ще екстрадира руски финансист в САЩ

Софийския апелативен съд одобри днес като последна инстанция екстрадицията на руски финансист в Съединените щати, където той е издирван по обвинения в заобикаляне на санкции и пране на пари, съобщи БГНЕС.

През февруари 2025 г. федерално жури във Флорида повдигна обвинения срещу 52-годишния Сергей Ивин, който беше задържан на летище София през октомври миналата година заедно с друг руски гражданин - Олег Олшански. Двамата са били спрени при опит да влязат в страната или да преминат транзитно.

Според обвинителния акт Ивин е участвал в схема чрез мрежа от компании, контролирани от проруския украински олигарх Сергей Курченко. Твърди се, че става дума за сделки с металургични продукти на стойност до 350 млн. долара.

Чрез фалшиви документи е прикривана връзката с Курченко и произходът на стоките от източния украински регион Донбас, окупиран от руски сили. Предполагаемите престъпления са извършени в периода 2017-2021 г. в нарушение на санкциите, наложени след анексирането на Крим от Русия през 2014 г.

В съдебната зала Ивин отхвърли всички обвинения и заяви, че никога не е участвал в пране на пари. Той изрази опасения, че при екстрадиция правата му няма да бъдат гарантирани. На заседанието присъства и завеждащият консулския отдел на руското посолство в София Андрей Медведев. Москва традиционно определя подобни екстрадиции в САЩ като „лов на руски граждани“. Защитата на Ивин - двама адвокати, един от които бившата съдийка Румяна Ченалова, също пледира, че процесът е политически. Адвокат Александър Тодоров пък обясни как в затворите в САЩ на практика няма медицинско обслужване, а Ивин страда от хронично заболяване на гръбначния стълб.

Процесът по екстрадиция започна в Софийския градски съд. Докато за Олшански решението бе взето по-бързо, делото на Ивин бе по-детайлно разглеждано заради сложността на финансовите схеми. В крайна сметка първо градският, а днес и апелативният съд прецени, че са налице достатъчно доказателства за „двойна наказуемост“ (престъпленията, в които е обвинен в САЩ, се считат за такива и в България).

Българските власти разглеждат искането за екстрадиция и на 54-годишния Олег Олшански, който е обвиняем по същото дело и в момента обжалва решение на Софийския градски съд, който одобри предаването му на САЩ. Заседанието по това дело предстои.