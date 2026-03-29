България предаде руснаци на САЩ въпреки заканите на Москва

Двамата са обвинени, че са заобиколили санкциите срещу Русия със стока за 350 млн.долара

Днес, 06:40
Решението за екстрадирането бе взето в столичната Съдебна палата

Българските власти са екстрадирали в Съединените щати двама руски граждани - Олег Олшански и Сергей Ивин, обвинени от Вашингтон в нарушаване на санкциите и пране на пари. Това се е случило въпреки протестите на Москва, съобщиха от руското външно министерство.

„До българското външно министерство е изпратена нота, с която се призовава да се България въздържи от екстрадиране на Ивин и Олшански, като се подчертава острия проблем с нарушенията на човешките права, както и предубеденото отношение към руснаците в САЩ“, за заявили от ведомството пред руски медии..

Според руското МВнР, "това затвърждава непристойната репутация на София като послушна марионетка на Вашингтон“.

В материалите се посочва, че консулски служители на руското посолство са посетили Ивин и Олшански в софийския следствен арест, поддържали са връзка със задържаните и техните адвокати и са присъствали на съдебните им заседания. Български съд е одобрил екстрадицията им в САЩ и те са били предадени на американската страна на 26 март 2026 г.

Руснаците бяха задържани през декември на летище София по искане на американските власти, които ги обвиняват в нарушаване на американските санкции срещу Русия, наложени заради анексирането на Крим през 2014 г.

Според обвиненията те са участвали в схема за продажба на санкционирани металургични продукти на стойност около 350 милиона долара в периода 2017–2021 г. Обвиненията включват също и пране на пари, свързано с тази дейност. 

Още новини по темата

Посредниците преговарят за войната в Иран
29 Март 2026

Нова вълна от протести "No Kings" заля САЩ
29 Март 2026

US самолетите не само не са преместени, но са и по цялото софийско летище
28 Март 2026

Марко Рубио: Войната ще продължи, ако няма отстъпки от Украйна
27 Март 2026

Петима руски депутати са официално в САЩ въпреки войната в Украйна
27 Март 2026

Иран отхвърли мирния план от 15 точки на Тръмп
25 Март 2026

САЩ стоварват нови елитни части край Персийския залив
24 Март 2026

Израел и Иран си разменят нови смъртоносни удари

24 Март 2026

Пакистан може да е домакин на преговорите между САЩ и Иран
24 Март 2026

Белият дом е възложил да се изготвят планове за сухопътна операция в Иран
21 Март 2026

Иран е изстрелял ракети по база на 4000 км от територията си
21 Март 2026

САЩ снеха временно забраната над иранския петрол
21 Март 2026

Дания се е готвила за война със САЩ заради Гренландия
19 Март 2026

ФБР разследва напусналия шеф на US контраразузнаването
19 Март 2026

