България предаде руснаци на САЩ въпреки заканите на Москва

Българските власти са екстрадирали в Съединените щати двама руски граждани - Олег Олшански и Сергей Ивин, обвинени от Вашингтон в нарушаване на санкциите и пране на пари. Това се е случило въпреки протестите на Москва, съобщиха от руското външно министерство.

„До българското външно министерство е изпратена нота, с която се призовава да се България въздържи от екстрадиране на Ивин и Олшански, като се подчертава острия проблем с нарушенията на човешките права, както и предубеденото отношение към руснаците в САЩ“, за заявили от ведомството пред руски медии..

Според руското МВнР, "това затвърждава непристойната репутация на София като послушна марионетка на Вашингтон“.

В материалите се посочва, че консулски служители на руското посолство са посетили Ивин и Олшански в софийския следствен арест, поддържали са връзка със задържаните и техните адвокати и са присъствали на съдебните им заседания. Български съд е одобрил екстрадицията им в САЩ и те са били предадени на американската страна на 26 март 2026 г.

Руснаците бяха задържани през декември на летище София по искане на американските власти, които ги обвиняват в нарушаване на американските санкции срещу Русия, наложени заради анексирането на Крим през 2014 г.

Според обвиненията те са участвали в схема за продажба на санкционирани металургични продукти на стойност около 350 милиона долара в периода 2017–2021 г. Обвиненията включват също и пране на пари, свързано с тази дейност.