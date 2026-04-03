20 г. затвор и отнемане на $350 млн. грозят руснаците, дадени от България на САЩ

Русия отправи остро предупреждение към своите граждани да не ходят в страни, които имат договори за екстрадиция с Вашингтон

03 Апр. 2026
Сергей Иван - един от предадените от България на САЩ руснаци
До 20 години затвор, големи глоби и конфискация на милиони долари заплашват двамата  руснаци, които бяха екстрадирани от България в САЩ, независимо от заканите на Москва.

Намиращите се вече на американска територия Сергей Ивин и Олег Олшански не се признаха за виновни по обвинения за нарушаване на санкции срещу Русия и пране на пари. Прокуратурата поиска конфискуване на най-малко 350 млн. долара, които смята, че те са спечелили от търговия с метални издалия от Донбас в полза на санкционирания украински проруски олигарх Сергей Курченко. Сделките на компания, базирана в Орландо, щата Флорида, са от периода 2017-2021 г. от район под контрола на проруски сепаратисти и в нарушение на санкции на САЩ след незаконното анексиране на Крим.

Предаването от страна на българските власти на Олег Олшански и Сергей Ивин бе оповестено от руското външно министерство. Според него това затвърждава "непристойната репутация на София като послушна марионетка на Вашингтон“.

Москва твърдеше, че консулски служители на руското посолство са посетили Ивин и Олшански в софийския следствен арест, поддържали са връзка със задържаните и техните адвокати и са присъствали на съдебните им заседания. Български съд одобри екстрадицията им в САЩ и те бяха предадени на американската страна на 26 март 2026 г.

Руснаците бяха задържани през декември на летище София по искане на американските власти, които ги обвиняват в нарушаване на американските санкции срещу Русия, наложени заради анексирането на Крим през 2014 г

Междувременно Русия отправи остро предупреждение за пътувания към своите граждани, като ги посъветва да избягват държави, които имат договори за екстрадиция със Съединените щати. Като мотив бе посочено засилване на "наказателното правосъдие на Вашингтон" след нахлуването в Украйна през 2022 г.

В разпространено пътно предупреждение Министерството на външните работи подчертава, че руснаци могат да бъдат заплашени от дълги присъди затвор, ако бъдат предадени на американските власти. В него се изразяват опасения, че "при наличието на множество екстратериториални санкции, насочени към стратегически сегменти на вътрешната икономика, много руснаци, без дори да го осъзнават, рискуват да се окажат в прицела на американските правоохранителни и разузнавателни служби."

Министерството също така твърди, без да представя доказателства или конкретни примери, че "американските разузнавателни служби често използват измамни схеми, за да примамват руски граждани в чужбина с изгодни търговски предложения или туристически оферти," след което те биват задържани веднага при пристигането си в трета държава.

Предупреждението е насочено конкретно към руснаци, които "имат разумни основания да смятат, че могат да станат обект на наказателно преследване от американските власти," както и към лица, включени в санкционните списъци на САЩ.

Сред страните, посочени като най-вероятни да извършат екстрадиция, са Великобритания, Швейцария, повечето държави членки на ЕС, включително България, Канада, Австралия, Израел, голяма част от Латинска Америка, Либерия, Мароко, както и няколко азиатски държави.

