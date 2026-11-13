Американски войници в Англия се евакуираха в укрития заради дронове

Американски военнослужещи от базата Лейкенхит в графство Съфолк, Източна Англия, получиха заповед да се скрият в укрития в петък вечерта, след като над базата са били забелязани предполагаеми дронове, съобщи Sky News, позовавайки се на говорител на американските ВВС.

Тревогата е прозвучала около 18:30 местно време. Sky News е видяла копие на съобщението до личния състав, озаглавено с червени главни букви “Релана ситуация”, което нарежда да се потърси най-близката стая за укритие.

Video footage posted online appears to show air raid sirens sounding within the last hour at RAF Lakenheath in Suffolk, United Kingdom. pic.twitter.com/KDxeoEU75G — OSINTdefender (@sentdefender) 13 ноември 2026 г.

Говорителят на ВВС заяви, че на 13 ноември охранителните сили са реагирали на "предполагаема неразрешена дронова активност" и че не са засегнати нито хора, нито самолети, нито инфраструктура. Местният депутат Ник Тимъти заяви, че няма заплаха за обществото и че инцидентът е разрешен. Според RedState базата вече работи нормално, а кой е управлявал дроновете, не е известно. Dronewatch Europe отбелязва, че няма публично доказателство, че наистина са участвали дронове. Изданието напомня и за предишни съмнителни сигнали от същата база, при които е възможна грешка в идентификацията.

Лейкенхит е голяма база на американските ВВС във Великобритания, а там е разположено 48-о изтребително крило. Инцидентът се случва в напрегната обстановка. В понеделник американските военни евакуираха повече от десетина бойни самолета от съседната база Милденхол заради съобщения за заплаха за сигурността, свързана с Иран, като най-малко два от тях са преместени в Лейкенхит. Според Brownstone Worldwide британските власти разследват и отделно заподозрян свързан с Иран план за сигурността на базата Феърфорд.

През ноември 2024 г. американските ВВС съобщиха за повторни наблюдения на дронове край базите Лейкенхит, Милденхол и Фелтуел и заявиха, че не са определени като враждебни. Тогава около 60 британски военни бяха привлечени към разследването на американските ВВС. Никоя група не пое отговорност, а произходът на дроновете остана неизвестен.