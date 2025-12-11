Украйна за първи път атакува нефтена платформа в Каспийско море

За първи път от началото на войната през февруари 2022 г. украинската армия атакува руска цел в Каспийско море. Тази нощ дронове са ударили нефтена платформа, собственост на "ЛУКойл" и са я извадили от строя, съобщи Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Атаката срещу платформата "Филановски" е дело на подразделение на центъра за специални операции "Алфа". Тя се намира в най-голямото каспийско нефтено находище в Русия. Тя е била ударена от минимум 4 украински дрона, които са спрели добива на повече от 20 нефтени и газови кладенци, се казва в официалното съобщение. Находището "Филановски", разкрито през 2005 г., беше открито официално от руския президент Владимир Путин през 2016 г. Добива по 120 000 барела дневно.

Все още не е ясно откъде са пуснати дроновете, но е показателно, че Каспийско море е на повече от 700 км от най-близката граница с Украйна.



Тази година Киев извърши множество удари с дронове срещу руски петролни съоръжения в опит да подкопае способността на Москва да финансира войната си в Украйна. Ударите бяха насочени по-специално към петролни рафинерии, много от които се намират в европейската част на Русия. Украйна разшири кампанията си миналия месец, като се насочи към т.нар. "сенчести" танкери, превозващи руски петрол през Черно море. Три такива кораба бяха ударени от украински морски дронове през последните две седмици. А вчера един такъв беше "арестуван" в пристанището на Одеса.