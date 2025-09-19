Медия без
ЕС създава "стена от дронове" срещу Русия

Реализацията на проекта може да отнеме година

Днес, 12:00
Украйна също ще се присъедини към проекта, защото има най-голям опит с отразяването на атака с дронове
Европейският съюз ще създаде "стена от дронове" по източната си граница за защита от руските атаки. Това става ясно от изявления на еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс, цитиран от "Ройтерс", и на шефа на офиса на украинския президент Андрей Ермак.

Ермак съобщи, че следващата седмица ще има преговори за проекта. Към инициативата ще се присъедини и Украйна, която има най-голям опит в отбиването на такъв вид атаки.

"От времената на Втората световна война и Студената война принципите на водене на бойните действия се промениха, а през последните години ключова роля играят дроновете. Именно затова трябва да има промени в армиите, да се залага на изкуствения интелект в дроновете - както в ударните, така и в зенитните", написа Ермак в своя Телеграм канал.

Кубилюс заяви, че страните от ЕС са започнали да обсъждат идеята за линия за отбрана срещу дронове след проникването на безпилотни летателни апарати в Полша. Те искат по-бързо концепцията да стане реалност.

Според Кубилюс проектът ще е съчетание от датчици и различни системи на въоръжение и заглушаване, които ще откриват и неутрализират приближаващите се дронове. Той каза, че е още рано да се каже колко време ще отнеме създаването на системата и колко ще струва тя. Някои анализатори смятат, че това може да стане за година.

