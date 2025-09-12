Тръмп допусна, че руските дронове срещу Полша са грешка

Американският президент Доналд Тръмп допусна, че навлизането на почти 20 руски дрона във въздушното пространство на Полша може да е грешка. "Това може да е било грешка. Но независимо от това, не съм особено щастлив от всичко, свързано с тази ситуация. Но се надявам, че това ще приключи", каза Тръмп.

REPORTER: What's your reaction to Russia's drone incursion into Poland?



TRUMP: It could've been a mistake pic.twitter.com/lPNIHHnEjE — Aaron Rupar (@atrupar) 11 септември 2025 г.

"Не, не е грешка", реагира веднага в "Туитър" полският външен министър Радослав Шикорски.

Реагира и полският премиер Доналд Туск: И ние бихме искали тази атака да е грешка, но не е. И ние го знаем!

We would also wish that the drone attack on Poland was a mistake. But it wasn’t. And we know it. — Donald Tusk (@donaldtusk) 12 септември 2025 г.

НАТО смята, че пет от руските дронове в Полша са се движели целенасочено към Жешов, летището, от което се доставя оръжие за Украйна. Други два дрона са попаднали от Полша в Литва, пише немският вестник Die Welt.

Летището в Жешов, което се намира на 80 км от границата с Украйна, се използва за доставката на западно оръжие от 2022 г. и е крупен логистичен център на НАТО. Там са базирани около 200 немски военни и около 100 единици тежка техника, а през януари 2025 г. Германия разположи там две системи за ПВО Patriot (които не са използвани по време на руската атака).

Общо през нощта на 10 септември украинско-полската граница е била пресечена от 22 до 25 дрона, пише Die Welt. На територията на Полша са свалени три дрона от холандски изтребители F-35, които от 1 септември патрулират източните граници на НАТО. Унищожените дронове са се движели именно в посока на Жешов отбелязва Spiegel.

"НАТО предполага, че целта е била да се провери реакцията на Алианса, т.е. колко бързо ще се реагира и какви методи за борба с дроновете ще се използват", отбелязват източници на Die Welt. В НАТО не вярват във версията, че това е била директна атака, тъй като в нито един от намерените дронове не е имало взривно вещество.

Все пак НАТО готви "отбранителен военен отговор" на атаката. Координатор е шефът на обединените сили на Алианса в Европа генерал Алексус Гринкевич, пише Bloomberg. Засега е ясно, че Великобритания и Франция ще изпратят в региони допълнителни изтребители Rafale и Eurofighter, Нидерландия ще ускори предаването на Полша две установки Patriot, а Чехия ще изпрати три вертолета Ми-17, около 1000 военни и технически екипи.

Изолация

Полша преустанови движението през всички гранични пунктове с Беларус - за автомобили и камиони, както и три жп линии за товарни превози. Решението е взето във връзка с началото на руско-беларуските военни учения "Запад-2025", които започват днес. Според полския премиер Доналд Туск ученията имат агресивен характер и представляват заплаха за страната.

Това предизвика остър отговор от руското външно министерство. То поиска Варшава "да се замисли за последиците и да преразгледа това решение". Според говорителката на министерството Мария Захарова ограничението ще доведе до ущърб на международните партньори на Полша и ще удари по полския бизнес. Захарова твърди, че полските власти са "игнорирали жеста на добра воля" от страна на Русия и Беларус, които пренесли част от маневрите по-далеч от границата и съкратили числеността на войските и техниката. Според нея затварянето на границите е доказателство за "курса на Варшава към ескалация на напрежението в Европа".

🇵🇱 Poland has completely closed the border with Belarus.



At midnight, the Poles are stretching barbed wire, setting up barricades, and not letting anyone else through. 👍 pic.twitter.com/DjgL463fRG — Shaun Pinner (@olddog100ua) 12 септември 2025 г.

Вчера Полша предислоцира и 40 000 военни по границите с Беларус.