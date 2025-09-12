Медия без
Тръмп допусна, че руските дронове срещу Полша са грешка

Според НАТО поне пет от дроновете са летяли целенасочено към летището, от което върви помощта за Украйна

12 Септ. 2025Обновена
Американският президент Доналд Тръмп допусна, че навлизането на почти 20 руски дрона във въздушното пространство на Полша може да е грешка. "Това може да е било грешка. Но независимо от това, не съм особено щастлив от всичко, свързано с тази ситуация. Но се надявам, че това ще приключи", каза Тръмп.

"Не, не е грешка", реагира веднага в "Туитър" полският външен министър Радослав Шикорски.

Реагира и полският премиер Доналд Туск: И ние бихме искали тази атака да е грешка, но не е. И ние го знаем!

НАТО смята, че пет от руските дронове в Полша са се движели целенасочено към Жешов, летището, от което се доставя оръжие за Украйна. Други два дрона са попаднали от Полша в Литва, пише немският вестник Die Welt.

Летището в Жешов, което се намира на 80 км от границата с Украйна, се използва за доставката на западно оръжие от 2022 г. и е крупен логистичен център на НАТО. Там са базирани около 200 немски военни и около 100 единици тежка техника, а през януари 2025 г. Германия разположи там две системи за ПВО Patriot (които не са използвани по време на руската атака).

Общо през нощта на 10 септември украинско-полската граница е била пресечена от 22 до 25 дрона, пише Die Welt. На територията на Полша са свалени три дрона от холандски изтребители F-35, които от 1 септември патрулират източните граници на НАТО. Унищожените дронове са се движели именно в посока на Жешов отбелязва Spiegel. 

"НАТО предполага, че целта е била да се провери реакцията на Алианса, т.е. колко бързо ще се реагира и какви методи за борба с дроновете ще се използват", отбелязват източници на Die Welt. В НАТО не вярват във версията, че това е била директна атака, тъй като в нито един от намерените дронове не е имало взривно вещество.

Все пак НАТО готви "отбранителен военен отговор" на атаката. Координатор е шефът на обединените сили на Алианса в Европа генерал Алексус Гринкевич, пише Bloomberg. Засега е ясно, че Великобритания и Франция ще изпратят в региони допълнителни изтребители Rafale и Eurofighter, Нидерландия ще ускори предаването на Полша две установки Patriot, а Чехия ще изпрати три вертолета Ми-17, около 1000 военни и технически екипи.

 

Изолация

Полша преустанови движението през всички гранични пунктове с Беларус - за автомобили и камиони, както и три жп линии за товарни превози. Решението е взето във връзка с началото на руско-беларуските военни учения "Запад-2025", които започват днес. Според полския премиер Доналд Туск ученията имат агресивен характер и представляват заплаха за страната.

Това предизвика остър отговор от руското външно министерство. То поиска Варшава "да се замисли за последиците и да преразгледа това решение". Според говорителката на министерството Мария Захарова ограничението ще доведе до ущърб на международните партньори на Полша и ще удари по полския бизнес. Захарова твърди, че полските власти са "игнорирали жеста на добра воля" от страна на Русия и Беларус, които пренесли част от маневрите по-далеч от границата и съкратили числеността на войските и техниката. Според нея затварянето на границите е доказателство за "курса на Варшава към ескалация на напрежението в Европа".

Вчера Полша предислоцира и 40 000 военни по границите с Беларус.

