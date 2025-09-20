Русия изсипа порой от дронове и ракети над Украйна

„През цялата нощ Украйна беше под масирана атака от Русия“ — написа президентът на Украйна Володимир Зеленски в социалните мрежи. По думите му руските военни „са използвали 40 ракети – крилати и балистични – и около 580 дрона от различни типове“.

Под удар са попаднали девет области на Украйна, допълни Зеленски — Днипро и областта, Николаевска, Черниговска, Запорожка, общини в Полтавска, Киевска, Одеска, Сумска и Харковска област. „В Днипро е регистрирано пряко попадение на ракета с касетъчен боеприпас в жилищен блок“, уточни украинският президент.

По думите на Зеленски към момента се знае за десетки ранени вследствие на обстрела. „Трима души, за съжаление, са загинали“, добави той.

„Всеки такъв удар не е военна необходимост, а съзнателна стратегия на Русия да сплашва цивилните и да разрушава нашата инфраструктура“, написа президентът на Украйна.

Украинските въздушни сили съобщиха за попадения на балистични, крилати ракети и 23 ударни дрона в 10 локации. Общо врагът е изстрелял над Украйна 579 дрона, 8 балистични ракети и 32 крилати ракети Х-101. Силите на ПВО са свалили 583 от общо 619 вражески цели.

Украйна атакува само промишлени предприятия на руска територия. Саратовската и Новокуйбишевската рафинерия в Русия отново бяха уцелени от украински дронове през нощта.

Генералният щаб на ВСУ потвърди атаката, като отбеляза, че Саратовската рафинерия осигурява приблизително 2,54% от общия обем на преработката на нефт в Русия (повече от 7 млн. тона годишно). В района на обекта са потвърдени експлозии и мащабен пожар.

Новокуйбишевската рафинерия преработва над 8,8 млн. тона нефт годишно. По предварителна информация и там са регистрирани експлозии и пожари в резултат на ударите.

Също така е била атакувана и линейно-производствено-диспечерската станция „Самара“, където се смесват високо- и нискосернист суров нефт от различни находища за формиране на експортния сорт Urals. Обемът на износа на този обект достига до 50% от общия износ на Русия.

Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи в Белия дом, че не иска да печели пари от войната в Украйна.

„Ние не харчим пари за тази война. Тя се финансира от НАТО. НАТО купува нашата техника. Всъщност аз не искам да печеля пари от тази война. Но това се случва, защото те купуват нашето оборудване“, каза президентът на САЩ. По новата схема САЩ вече не предоставят оръжие на Украйна безплатно, а го продават на Европа с 10% надценка, след което на европейците е позволено да предават оръжието на Киев (програмата PURL).

В същото време отделни военни договори за сравнително малки суми се сключват и директно с Украйна.