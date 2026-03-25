Украйна блокира износа на руски петрол през Балтийско и Черно море

В нощта на 25 март украински безпилотни летателни апарати са атакували морското пристанище Уст-Луга в Ленинградска област, съобщи губернаторът на региона Александър Дрозденко. По предварителни данни няма пострадали. На територията на пристанището е възникнал пожар.

Уст-Луга е най-голямото руско пристанище на Балтийско море и второ по големина в страната след Новоросийск на Черно море. Горивните терминали на Уст-Луга изнасят за износ нефт, дизел, мазут, авиационен керосин и газьол.

Според данни на Reuters, износът на петрол през пристанището през 2025 г. е бил около 700 хил. барела на ден, а общият износ на нефтопродукти е достигнал 32,8 млн. тона.

Drones attacked the port of Ust-Luga in Russia’s Leningrad region.



Preliminary reports say the NOVATEK Ust-Luga plant was hit.



The facility processes stable gas condensate - a byproduct of oil and gas production - and exports petroleum products to international markets. pic.twitter.com/tove2xXTCW — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) 25 март 2026 г.

Два дни по-рано украински дронове атакува най-голямото нефтено пристанище на Русия на Балтийско море - Приморск. В резултат доставките на петрол за външни пазари са били временно спрени както през Приморск, така и през Уст-Луга, въпреки че за атака с дронове срещу второто пристанище официално не беше съобщено.

Ударите с безпилотни апарати по нефтената инфраструктура на Русия затрудняват възможността на Москва да печели от глобалната енергийна криза, предизвикана от военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, отбелязват източници на Reuters.

Преди това на атаки с дронове нееднократно е попадало и пристанището Новоросийск, което в момента изостава от графика за товарене с около 10 дни. В резултат общият износ на петрол от пристанищата на Балтийско и Черно море през март може да спадне до 1,7 млн. барела на ден - най-ниското ниво от началото на войната.

Ленинградска област беше атакувана с авиобомби за първи път от времето на Втората световна война. Освен дронове, върху региона са били пуснати авиационни бомби от леки самолети А-22.

Също така по време на нощната атака е бил ударен и Виборгският корабостроителен завод.

Там се е строял военният ледоразбивач „Дзержински“ за граничната служба на ФСБ. Той е бил една от целите на атаката. Става дума за съвременен кораб на стойност около 250 милиона долара. Такива ледоразбивачи могат да работят в Арктика и да изпълняват както патрулни, така и бойни задачи. По данни на украинската страна, дроновете са изминали над 900 км.

От компанията „Въздушните врати на Северната столица“ съобщиха, че заради атака на украински безпилотни апарати срещу Санкт Петербург и Ленинградска област 26 пътнически самолета са били пренасочени към резервни летища, като един от тях е кацнал на финландско летище.

Тази вечер Reuters предаде, че най-малко 40% от износния капацитет на Русия за добив на нефт е бил спрян след ударите с украински безпилотни апарати, нападение срещу тръбопровод и задържане на танкери. Агенцията отбелязва, че това прекъсване е най-сериозният срив в съвременната история на Русия.

През март Украйна е поразила трите най-големи западни руски пристанища за износ на нефт, включително Новоросийск на Черно море. Освен това, след атаките с дронове, терминалът в Новоросийск работи под планирания капацитет.

Според оценки на търговци, честите задържания на свързани с Русия танкери в Европа са нарушили износа на арктически нефт от Мурманск с около 300 000 барела дневно, пише агенцията.