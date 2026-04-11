Украйна удари находища на „Лукойл“ в Каспийско море

През нощта на 10 април подразделения на Силите за отбрана на Украйна са атакували две руски сондажни платформи в шелфа на Каспийско море. Това съобщиха Генералният щаб на ВСУ и Силите за специални операции на ВСУ. Операцията е проведена в рамките на стратегията за намаляване на военно-икономическия потенциал на Русия.

Под удара са попаднали ледоустойчивите стационарни платформи — ЛСП-2 на находището „Валерий Грайфер“ и ЛСП-1 на находището „Юрий Корчагин“. Отбелязва се, че и двете платформи принадлежат на руската компания „Лукойл“. Те се намират в северната част на Каспийско море, почти на 1000 километра от фронтовата линия, и представляват важен елемент в снабдяването на руската армия с горива и смазочни материали.

Съобщава се също за поразяване на 5 април на нефтопреработвателния завод „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ в град Кстово, Нижегородска област. Според Генералния щаб са изведени от строя инсталацията за първична преработка на нефт АВТ-2 и инсталацията за хидроочистване на дизелово гориво ЛЧ-24-7.