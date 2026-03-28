Украйна спря над 40% от износа на петрол от Русия

40 танкера от "сенчестия" флот са блокирани във Финския залив

02 Апр. 2026
Dnipro Osint
Не е ясно кога руските пристанища в Балтийско море ще заработят отново

Украинските удари с дронове по руски петролни пристанища, които повредиха експортните терминали в Балтийско море, предизвикаха най-резкия срив в износа на петрол от Русия от началото на войната.

През седмицата от 22 до 29 март общият износ на петрол на Русия е спаднал с 43% - от 4,072 милиона барела на ден до 2,318 милиона барела на ден, според изчисления на Bloomberg, базирани на данни за танкерни превози.

В края на седмицата 22 танкера са напуснали руските морски пристанища за износ - с 15 по-малко от предходната седмица. Само четири танкера са напуснали Приморск, основното петролно пристанище на страната с капацитет от 1 милион барела на ден (в сравнение с 10 седмица по-рано), и само два са напуснали Уст-Луга. И двете пристанища бяха атакувани многократно през последните дни. Загубите са около 1 милиард долара на ден.

Заради ударите голяма част от руския "сенчест" флот остана блокиран във Финския залив. "Около 40 кораба от "сенчестия" флот на Русия в момента са блокирани във Финския залив, очаквайки да влязат в руските пристанища", заяви офицерът по информацията на естонските военно-морски сили лейтенант Александър Еспенберг. Според него един от основните рискове е замърсяването на околната среда. „Корабите от "сенчестия" флот често са незастраховани, в лошо техническо състояние и екипажът им е от хора със съмнителни нива на обучение“, обясни Еспенбърг.

Руските петролни компании са уведомили клиентите си, че е възможно да обявят "форс мажор" по договорите за доставките на петрол през балтийските пристанища Приморск и Уст-Луга, съобщи "Ройтерс". „Това е най-сериозната заплаха за руския износ на петрол и петролни продукти от началото на войната“, заявява анализаторът Борис Аронщайн. 

