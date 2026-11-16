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ВСУ удариха Кримския мост

Рекордно количество украински дронове атакуваха Русия тази нощ

16 Ноем. 2026Обновена
Засега не е ясно колко сериозни са пораженията по Кримския мост
Телеграм
Засега не е ясно колко сериозни са пораженията по Кримския мост

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) атакуваха тази нощ Кримския мост. Движението по него е спряно от 1:00 ч. и ще остане така поне до обяд. Около 2000 коли са блокирани от двата края на моста, пишат руските Телеграм канали.

"За ликвидиране на последиците са задействани всички необходими служби, а в Керч е сформиран оперативен щаб", съобщи "губернаторът" на анексирания Крим Сергей Аксьонов в Телеграм.

Засега не е ясно какви са щетите по моста. Според Z-Телеграм канала "Два майора" един от реактивните дронове е повредил арката на моста, но повредите не са критични. Жп движението вече е възстановено. "Подобна атака се очакваше отдавна, но даже този удар показа защо ВСУ не се опитват да удрят по него - и защитата на място, и подразделенията на ПВО са сред най-опитните в Русия", пише той. И хвали гражданите, че не са публикували снимки и видеа на атаката или щетите.

Тази нощ руското министерство на отбраната съобщи за украинска атака срещу Крим, както и в акваторията на Черно и Азовски морета. То твърди, че са свалени 1336 дрона. Това е най-мощната атака от началото на войната, пише Телеграм каналът ASTRA.

Около 600 дрона са атакувила Москва и региона от 17 часа в неделя до 8 часа в понеделник, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. Той твърди, че руската ПВО е "неутрализирала 191 дрона по пътя им към Москва".

В Ростовска област, в град Азов, в резултат на атаката има пожари в четири производствени обекта, съобщи губернаторът на региона Юрий Слюсар. Според Astra, пожарът е започнал в района, където се намират две нефтобази. Трима души са пострадали. Слюсар добави, че е повреден и газопровод в Ростовска област.

В Краснодарския край бе ударен Илският нефтопреработващ завод.

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