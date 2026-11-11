Русия загуби три хеликоптера при отразяване на атаката срещу Уст-Луга

Три руски хеликоптера са били свалени, а екипажите им - общо 7 военнослужещи, са загинали при отразяването на атаката на украински дронове срещу пристанище Уст-Луга в Ленинградска област. Това съобщиха руските провоенни Telegram канали. Атаката предизвика мащабен пожар, при който пострадаха трима работници.

През нощта срещу 11 ноември украински дронове атакуваха пристанище Уст-Луга – един от най-големите руски центрове за износ на петрол и други суровини. Около 06:00 ч. сутринта губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи за пожар в района на пристанище Уст-Луга вследствие на удари от няколко дрона. По думите му, през нощта над региона са били свалени 150 дрона.

Според изданието Astra, пожарът е избухнал в северния производствен и технологичен комплекс за фракциониране и претоварване на стабилен газов кондензат, управляван от дружеството „НОВАТЕК-Уст-Луга“.

Панорамные кадры горящего русского порта Усть-Луга.



По центру видно нефтяные танкеры экстренно покидающие порт. pic.twitter.com/hbYeH1fZra — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) 11 ноември 2026 г.

Данни от системата NASA FIRMS показват, че сутринта на 11 ноември в района на пристанището са засечени няколко нови топлинни аномалии, които вероятно свидетелстват за пожари.

Сиянието от пожара над Уст-Луга е било видимо дори от територията на Естония.

Провоенният Telegram канал „Воевода вещает“ оповести гибелта на три летателни екипажа от Въздушно-космическите сили на Русия – общо седем военнослужещи. „Тази нощ нанесе тежка рана на Въздушно-космическите сили. Три опитни екипажа – седем смели воини – се отправиха към „Небесния гарнизон““, се казва в публикацията на канала.

Каналът „Я и друг мой вертолёт“ публикува стихотворение в памет на загинали пилоти, придружено от снимка, на която се виждат хеликоптери Ка-52 и Ми-8.

Telegram каналът „Военный осведомитель“ съобщи за предполагаема загуба на ударен хеликоптер Ка-52, заедно с неговия екипаж. Други провоенни („Z-“) канали също загатнаха за смъртта на руските авиатори. „Днешната защита на небето над Санкт Петербург от атака с дронове беше платена с много висока цена. Много, много, много висока цена. Летете вечно, братя“, написа каналът „Fighterbomber“.

Причините за предполагаемата загуба на хеликоптерите остават неизвестни. Сред възможните теории са сблъсък във въздуха или „приятелски огън“ от страна на руските сили за противовъздушна отбрана.

Руските власти и Министерството на отбраната не са потвърдили загубата на хеликоптери или смъртта на екипажите.

“По предварителни данни, в терминала „Новатек-Уст-Луга“ са поразени няколко резервоара – всеки с капацитет от 30 000 тона, което е довело до разлив на петролни продукти. В петролния терминал „Уст-Луга“ са повредени резервоари и в момента там бушува мащабен пожар. Съобщава се за пожари също в терминала „Фактор“ и на железопътната гара „Лужская“. Поразен е и малък ракетен кораб от клас „Буян-М“ – „Наро-Фоминск“, който е способен да носи крилати ракети „Калибър“, съобщи Службата за сигурност на Украйна.

Уст-Луга е едно от най-големите руски пристанища на Балтийско море. То служи като център за износ на суров петрол, петролни продукти, стабилен газов кондензат, въглища, торове и зърно. Според данни на Института към Киевското училище по икономика през 2025 г. на Уст-Луга се падат около 20% от руския морски износ на петрол – приблизително 1,15 милиона барела на ден. В това отношение пристанището се нарежда на второ място – непосредствено след съседния Приморск (22%) и пред Новоросийск (17%).

Към 2026 г. значението на Уст-Луга за износа на зърно също нарасна значително; обемите зърно, превозвани през това пристанище на Балтийско море, се увеличиха рязко, докато Украйна насочваше ударите си към руските пристанища на Черно море.

Уст-Луга бе няколко пъти обект на атаки. През март 2026 г. поредица от украински удари с дронове по пристанищата Уст-Луга и Приморск доведоха до спиране на доставките на петрол. Общият обем на износа от тези пристанища спадна до най-ниското си ниво от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

През септември дронове отново атакуваха Уст-Луга, като повредиха съоръжение, собственост на компанията „НОВАТЕК“.

Атаката срещу Уст-Луга е част от нова поредица украински удари с дронове, насочени срещу руската петролна инфраструктура. Според Bloomberg, от началото на ноември са били атакувани шест руски петролни рафинерии с общ проектен капацитет от приблизително 1,7 милиона барела на денонощие.

През нощта на 11 ноември дронове атакуваха и Смоленска област. Губернаторът Василий Анохин съобщи, че са били свалени 37 дрона, а в град Ярцево са загинали двама души, след като отломки от дрон са паднали върху жилищна сграда и са предизвикали пожар. В града се намира петролен склад на компанията „Роснефт“.

