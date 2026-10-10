Поне 20 руски офицери са убити при украински удар в Донецк

Най-малко 20 офицери, включително няколко полковници, са загинали при украински удар по окупирания Донецк на 26 август, резултатите от който стават известни едва сега. „Медиазона“, която идентифицира поименно загиналите, определя тази атака като най-смъртоносния единичен удар по руски командни центрове от началото на войната. Осемнадесет от офицерите са загинали в деня на атаката, а други двама по-късно са починали от раните си. Всички те са служили в командните структури на групировката войски „Център“ – по-конкретно в щаба на Централния военен окръг и щаба на 41-ва общовойскова армия.

„Медиазона“ установи, че сред загиналите има четирима полковници от щаба на Централния военен окръг: Артьом Сергеевич Бердюгин (38 г.), началник на отдела за планиране и координация на разузнаването към разузнавателното управление; Александър Григориевич Калянов (50 г.), началник на отдела за специално разузнаване към разузнавателното управление; Сергей Владимирович Легкий (47 г.), заместник-началник на войските за радиоелектронна борба; и Юрий Вячеславович Жигалов (39 г.), началник на секцията за съвместна подготовка и междувидова координация към отдела за организация и планиране на управлението за бойна подготовка. Изданието потвърди и смъртта на четирима полковници от щаба на 41-ва общовойскова армия: Сергей Владимирович Лаптев (48 г.), началник на секция и заместник-началник на оперативното управление; Василий Викторович Латишев (55 г.), началник-щаб и заместник-началник на управлението за ракетни войски и артилерия; и Евгений Александрович Тимкин (39 г.), началник на управлението за инженерни войски.

По-рано ASTRA съобщи за смъртта на още един полковник от същия щаб – 42-годишния Артьом Акимов, заместник-началник на управлението за противовъздушна отбрана; „Медиазона“ също потвърждава смъртта му.

„Медиазона“ е установила още два случая на значителни жертви сред офицерите от щаба на 41-ва армия: осем офицери загиват на 4 август, а четирима – на 8 септември.

На 26 август Въоръжените сили на Украйна нанесоха ракетен удар по Донецк. Окупационните власти и руските държавни медии съобщиха за атака срещу търговския център „Донецк Сити“. Въпреки това вестник „Известия“ публикува – и впоследствие изтри – публикация, цитираща кореспондент на място, според която при удара по Донецк са загинали 10 души.

Същевременно видеоклипове на очевидци и съобщения от украински канали показаха, че ударът не е попаднал в самия търговски център „Донецк Сити“, а в района на три съседни недовършени жилищни сгради. Украинският OSINT проект CyberBoroshno заяви, че ракетите са поразили подземния паркинг на жилищен комплекс, където е възможно да са били дислоцирани руски военни.

Според Exilenova+ е бил поразен и друг обект в Донецк: сградата на булевард „Илич“ № 97. Данни от открити източници сочат, че на това място по-рано са се помещавали институтът „УкрГосНИИпластмас“ и изложбеният център „Донбас Хаус“. Възможно е и тази сграда да е служила като щаб на руските военни.

Денис Пушилин, назначеният от Русия „ръководител“ на окупираната част от Донецка област, съобщи, че ударът по Донецк е извършен с „англо-френски крилати ракети с голям обсег Storm Shadow/SCALP-EG, изстрелвани от въздуха“, както и че са пострадали 11 души.