6 руски Su-34М са поразени от украински ракети "Нептун"

Шест изтребителя Су-34М са сериозно повредени или унищожени при удар на Въоръжените сили на Украйна по военното летище в Борисоглебск, Воронежка област. Това съобщиха украинският Генерален щаб. Използвани са три ракети "Нептун". Украинските мониторингови канали Supernova+ и Exilenova+ публикуваха кадри на очевидци от момента на удара и пожара след това.

"Също така бе унищожено техническо оборудване за осигуряване на полетите на авиацията, зафиксирани са повторни детонации и пожар на територията на летището", пишат още украинските военни.

Ukrainian forces carried out a missile strike on Russia’s Borisoglebsk airbase tonight, with at least one massive explosion and post-strike fire seen. pic.twitter.com/aA1xxZlhCl — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 14 октомври 2026 г.

Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев потвърди атаката, като съобщи, че са унищожени 33 дрона и "няколко реактивни въздушни цели". Той каза, че от отломки са пострадали редица частни домове и един автомобил, но никой не е пострадал. Гусев не споменава нищо за военното летище.

Ударът обаче бе потвърден от Z-блогърите. Най-големият руски Телеграм канал за военна авиация Fighterbomber не скри сарказма си. "Да се защитава авиацията с обичайното "извеждане преди удара" на такива разстояния от фронта няма да стане. Тя може да се защити само с пълноразмерна, ешелонизирана ПВО, както наземна, така и въздушна, със строителството на допотопни, многобилиардни укрития от бетон и стомана, които да позволят самостоятелно самолетът да рулира в тях. Но ако изхождаме от реалността освен да преместим цялата фронтова, далекобойна авиация на радиус от 400 км, друг изход не виждам", пише той. И съветва всички отломки да се прибират веднага, преди още противникът да успее да ги заснеме и разнесе из социалните мрежи.

Украинският президент Володимир Зеленски отмени забраната за удари по руски нефтопреработвателни заводи след тридневна пауза. Така окончателно бе сложен край на "енергийното примирие", обявено от американския президент Доналд Тръмп в неделя. Русия принципно отказа да го спазва, тъй като по думите на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков "не са изяснени конкретните му параметри". Докато ВСУ се въздържаха от удари, руската армия атакува множество обекти на украинската енергийна инфраструктура.

На въпрос на FT колко дълго Украйна ще спазва примирието, Зеленски отговори: "Край! Стига толкова!" И добави, че в сряда вечерта, след руските атаки, довели до гибелта на мирни граждани в Луцк, той е наредил на военните да подновят ударите. Зеленски добави, че е готов да изпълни молбата да не атакува руските нефтопреработвателни заводи, ако в замяна получи достатъчно ракети за Patriot, с които да защитава Украйна. "Би било справедливо. Това е минимума, за който моля. А получавам в отговор блокиране на Starlink», каза Зеленски.

Още тази нощ украинските военни атакуваха нефтопреработвателния завод в Рязанска област, каза губернаторът на региона Павел Малков. Пострадали няма. Щетите се уточняват.

Интересен детайл е, че даже руското министерство на отбраната съобщи за удара по Рязанския завод. Досега то нито веднъж не признаваше за удар по рафинерии. "ВСУ атакуваха Рязанския НПЗ с четири крилати ракети с голям обсег "Фламинго" и 69 дрона самолетен тип", казаха от МО.