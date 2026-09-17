Украйна унищожи 3 самолета и 3 вертолета в Ростов на Дон

Службата за сигурност на Украйна съобщи, че през нощта на 17 септември е нанесла удар с дронове с голям обсег по военното летище в Ростов на Дон. Поразени са един военнотранспортен самолет Ан-12, два самолета Ан-26 и три хеликоптера. „В зоната за паркиране на самолетите избухна пожар, последван от детонация“, отбелязаха от службата. Новинарският канал Astra също съобщи за пожар на военното летище след атаката с дронове. След атаката в четири района на Ростов на Дон имаше и прекъсвания на електрозахранването.

През последните три месеца ВСУ редовно атакува руски военни летища. На 6 септември украинският Генерален щаб съобщи, че са унищожени радарна станция „Подлет“ и две системи за противовъздушна отбрана „Панцир-С1“ в Ростов.

На 2 септември Генералният щаб на ВСУ съобщи за унищожаването на изтребител МиГ-29 близо до летище „Милерово“ в Ростовска област и на хеликоптер Ка-27 близо до летище „Ейск“ в Краснодарския край.

В края на август СБУ съобщи за удар по руски стратегически бомбардировач Ту-95МС в авиобаза в град Енгелс, Саратовска област. Украинските канали за мониторинг Exilenova+ и AviVector публикуваха сателитна снимка на летището, на която се вижда самолет със силно повредено дясно крило.

На 16 юли при атака срещу същото военно летище един от стратегическите бомбардировачи остана без опашната си част. Енгелс се намира на 800 км от руско-украинската граница.

Украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че украинската армия взема на прицел руски бойни самолети, които редовно нанасят удари по украински градове. „Ние отговаряме на агресията всеки ден. Русия трябва да избере мира“, написа той в социалните мрежи след последната атака.

I thank our warriors, who make Russia feel the war every day. Last night, in a joint operation by the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the Foreign Intelligence Service, the Yaroslavl oil refinery was hit. The… pic.twitter.com/lQM7MrpBA3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 17 септември 2026 г.

Губернаторът на Ростовска област съобщи, че тази нощ регионът също е бил подложен на масирана въздушна атака; повредена е трансформаторна подстанция в Ростов на Дон, което е довело до проблеми с електрозахранването в четири района на града. Повредени са и шест къщи. Според губернатора няма пострадали.

Ударена бе и Ярославската петролна рафинерия, която е една от най-големите в Русия, с капацитет за преработка на около 15 милиона тона петрол годишно. „ЯНОС“ (YANOS) произвежда авиационно гориво и гориво за реактивни двигатели, така че продукцията й е от жизненоважно значение не само за гражданския транспорт, но и за руската авиационна индустрия.

Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев съобщи, че над региона са били свалени 65 дрона. Няма загинали или пострадали. При атаката е повредена петролна рафинерия в Ярослав, което е предизвикало пожар. Освен това са избити прозорци на няколко жилищни сгради и са повредени превозни средства.