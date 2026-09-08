13 военни от руските спецслужби са загинали при лавина

13 военнослужещи от Центъра за специално предназначение "Витяз" към националната гвардия на Русия са загинали в Безенгийското дефиле при лавина. Оцелял е само един от групата и той е в кома. Това съобщи един от големите Z-Телеграм канали "Досието на шпионина".

Вечерта на 6 септември лавина от планината Мижирги в Кабардино-Балкария затрупа група от 33 души. По данни на Главното управление на министерството на извънредните ситуации на републиката, 11 алпинисти са загинали веднага, шестима са настанени в болница, а 10 са успели самостоятелно да се измъкнат. Съдбата на шестима души беше неизвестна, като спасителната операция продължаваше.

"Затрупаните от лавината са били на планирана учебна тренировка за представителите на силовите ведомства, съобщи пред "Ъ-Кавказ" представителят на комитета по спортен алпинизъм ФАР Александър Яковенко. Участниците не са извършвали изкачване, а са отработвали техники за сигурност и придвижване по леден релеф.

According to Dosye Shpiona, 13 servicemen of Russia’s elite Vityaz Special Purpose Center were killed in an avalanche in the Bezengi Gorge, Kabardino-Balkaria, on September 6. Another serviceman is reportedly in a coma.



Russian authorities have also confirmed that an avalanche… pic.twitter.com/OOXmwyc4co — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 8 септември 2026 г.

Отрядът със специално предназначение "Витяз" е едно от елитните подразделения на руската армия. Военнослужещите там се избират сред най-добрите спортисти, защото трябва да имат отлична физическа подготовка и психическа устойчивост. Отрядът се използва за разоръжаване и ликвидиране на незаконни въоръжени формирования, организирани престъпни групи, за овладяване на масови безредици, съпроводени от въоръжено насилие, за предотвратяване или справяне с терористични атаки, за освобождаване на заложници, за обезпечаване на безопасността на високопоставени лица в Русия.

През 1980 г. отрядът охранява участниците в олимпиадата в Москва. През 1981 г. участва в освобождаването на деца, задържани от терористи в село близо до Ижевск. През 1986 г. ликвидира група престъпници, опитали се да отвлекат самолет в Уфа. Отрядът се включва във всички междунационални конфликти на територията на бившия СССР, както и в двете чеченски войни. През 2002 г. участва в операцията по освобождаването на заложниците, заловени по време на мюзикъла "Норд-Ост" в Москва. В момента подразделението активно воюва срещу Украйна.