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И метанът за автомобили ще бъде временно освободен от акциз

За близо 400 000 коли на газ цената ще падне със 17 евроцента на кг

Днес, 18:03

Временното освобождаване от акциз ще засегне не само автомобилите, които се задвижват от пропан-бутан (LPG), но и тези на метан (CNG). Депутатите в бюджетната комисия гласуваха днес на първо четене тази антикризисната мярка заради високите цени на горивата да действа от 1 октомври до 31 декември.

Временното освобождаване от облагане с акциз на пропан-бутана и метана, използвани за моторно гориво, би намалило част от последиците от увеличението на цените на енергията, пред които в момента е изправена страната ни, обясни депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев. По думите му в сегашната ситуация такава временна мярка е подходящ инструмент за справяне с енергийния ценови шок. Той посочи, че препоръките на Европейската комисия са подобни данъчни намаления да се прилагат за ограничен период от време, за да не се стимулира търсенето и добива на изкопаеми горива.

По данни на Министерство на финансите около 395 моторни превозни средства у нас се движат с пропан-бутан и около 75 000 - с метан.

Общият ефект за бюджета са около 20 млн. евро по-малко данъчни приходи до края на годината. Природният газ като моторно гориво се използва масово в обществения транспорт в градовете у нас, като премахването на акциза ще намали разходите със 17 евроцента на килограм. поясни зам.-финансовият министър Людмила Петкова. Мярката ще подпомогне и собствениците на автомобили с газови уредби, които в по-голямата си част са хора с по-ниски доходи, посочиха още от финансовото министерство. 

Владислав Горанов от ГЕРБ предупреди, че мярката е емоционална и призова: "Ако тези 20 млн. евро са ви в повече, да помислите как през разхода да подпомогнете, например, превозвачите в градския транспорт между отделните населени места, защото там действително има проблем".
 

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Ключови думи:

пропан-бутан, метан, цени на горивата

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