Горивата и транспортът поскъпват пореден месец

Илияна Кирилова Транспортните услуги са повишили цените си през август средно с 5.5%.

Инфлацията през август е 0.6% спрямо предния месец и 5.1% на годишна база, съобщи НСИ. През юли годишната инфлация бе по-ниски - 4.5%.

Най-много през август са поскъпнали стоките от групата „Транспорт“ (5.5%), „Лични грижи, социална защита“ (0.9%), „Ресторанти и хотели“ (0.8%) и „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0.8%).

В същото време е регистрирано намаление на цените в групите: „Облекло и обувки“ (-2.0%), „Здравеопазване“ (-0.4%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (-0.1%).

Сред хранителните стоки през август се отчита поскъпване на млечните продукти с 1 до 2%, както и на месото и месните продукти с около 1%. От зеленчуците най-много са поскъпнали зеле - с 5.7%, зрял лук - с 5.6%, зелен фасул - с 1.3%, а от плодовете ябълките - с 2.2%.

Съществено намаление на цените - с над 10%, има на дини и пъпеши, тиквички и патладжани, домати. Поевтиняват също така картофи, краставици, праскови и кайсии. Хлябът също е поевтинял с 0.3%.

При нехранителните стоки и услуги е регистрирано най-силно увеличение на цените при винетки - с 30%, дизелово гориво - с 13.5%, международни полети - с 11.2%, метан за ЛТС - с 4.1%, хотели в курорти - с 4%, бензин А95Н - с 4%, бензин А100Н - с 3.4%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 3.1%, централно газоснабдяване - с 2.9%, куриерски услуги - с 2%.