Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

НСИ коригира надолу флаш-инфлацията за април

Поскъпването на стоките и услугите в потребителската кошница е 6.8% годишно

Днес, 12:04
Транспортните услуги са с най-голям ръст на цените през април.
Илияна Кирилова
Транспортните услуги са с най-голям ръст на цените през април.

Националният статистически институт коригира надолу инфлацията през април, която е 6.8% годишно, а не 7.1%, както бе обявено по предварителни, експресни данни преди две седмици. Месечната инфлация (спрямо март) също се оказва по-ниска - НСИ отчита 1.8%, а не 2%.

От влизането на България в еврозоната НСИ вече е задължена да обявява т.нар. флаш инфлация в края на всеки месец - първи, експресни данни, а официалните данни излизат в средата на следващия месец.

Както и при отчитането на флаш-инфлацията, така и сега се потвърждава, че през април най-силно са поскъпнали транспортните услуги - средно с 9%, заради значителното повишение на цените на горивата, особено на дизела. През април дизеловото гориво е поскъпнало средно с 19.5%, масовия бензин А95 с 9.2%, а на пропан-бутана за автомобили д 26.3%.

На второ място по поскъпване са облеклата и обувките - със 7.9%.

Хранителните продукти са поскъпнали средно с 1.7%. Сред тях най-силно са се покачили цените на домати, пипер, зеле - с над 20%, следвани от агнешко и свинско месо, лук и млечни продукти. Сред поевтинелите стоки да кафе, картофи, маргарин, зрял боб, сирене и кашкавал.

През април НСИ отчита спад на цените в групата „Развлечения, спорт и култура“ (-1.6%). Поевтинели са също прахосмукачки, перални и сушилни машини, климатична техника, телевизори, както и туристическите пакети в страната и хотелите в курортите.

НСИ съобщава, че натрупаната инфлация за последните 5 години достига 44.5%. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

инфлация, флаш инфлация

Още новини по темата

Въпреки тавана на надценките инфлацията в Гърция скочи до 5.4%
08 Май 2026

Статистиката отчете рязко поскъпване през април
29 Апр. 2026

По-скъпите горива и транспортни услуги надуха инфлацията до над 4%
14 Апр. 2026

През февруари цените са се вдигнали с 0.3%

02 Март 2026

Само 1/2 от инфлацията през януари е от въвеждането на еврото
13 Февр. 2026

НСИ отчете ценови скок на редица услуги през януари
03 Февр. 2026

НСИ вече ще пресмята и "флаш инфлация"

17 Ноем. 2025

Румъния обяви годишна инфлация от близо 10 на сто
12 Ноем. 2025

Хляб, кафе и плодове са с най-голям скок на цените за година
20 Окт. 2025

Плодове и зеленчуци докараха дефлация през септември
15 Окт. 2025

Цените през август са се качили само с 0.1%, обяви НСИ
15 Септ. 2025

Растящите цени тормозят потребителите по целия свят

20 Авг. 2025

Инфлацията през юли скочи до 5.3%
15 Авг. 2025

Има решения срещу инфлацията. Няма кой да ги приложи
14 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса