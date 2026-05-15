НСИ коригира надолу флаш-инфлацията за април

Илияна Кирилова Транспортните услуги са с най-голям ръст на цените през април.

Националният статистически институт коригира надолу инфлацията през април, която е 6.8% годишно, а не 7.1%, както бе обявено по предварителни, експресни данни преди две седмици. Месечната инфлация (спрямо март) също се оказва по-ниска - НСИ отчита 1.8%, а не 2%.

От влизането на България в еврозоната НСИ вече е задължена да обявява т.нар. флаш инфлация в края на всеки месец - първи, експресни данни, а официалните данни излизат в средата на следващия месец.

Както и при отчитането на флаш-инфлацията, така и сега се потвърждава, че през април най-силно са поскъпнали транспортните услуги - средно с 9%, заради значителното повишение на цените на горивата, особено на дизела. През април дизеловото гориво е поскъпнало средно с 19.5%, масовия бензин А95 с 9.2%, а на пропан-бутана за автомобили д 26.3%.

На второ място по поскъпване са облеклата и обувките - със 7.9%.

Хранителните продукти са поскъпнали средно с 1.7%. Сред тях най-силно са се покачили цените на домати, пипер, зеле - с над 20%, следвани от агнешко и свинско месо, лук и млечни продукти. Сред поевтинелите стоки да кафе, картофи, маргарин, зрял боб, сирене и кашкавал.

През април НСИ отчита спад на цените в групата „Развлечения, спорт и култура“ (-1.6%). Поевтинели са също прахосмукачки, перални и сушилни машини, климатична техника, телевизори, както и туристическите пакети в страната и хотелите в курортите.

НСИ съобщава, че натрупаната инфлация за последните 5 години достига 44.5%.