Руският президент Владимир Путин се оплака, че Украйна не слуша американския президент Доналд Тръмп и продължава ударите по руските нефтопреработвателни заводи.

„Киевският режим продължава атаките си срещу нашите преработвателни мощности – и то, трябва да се отбележи, въпреки призива и директната молба от страна на президента на САЩ да се въздържат от подобни действия. Но властите в Киев не обръщат внимание на такива съвети; всичко продължава както преди“, отбеляза с огорчение Путин по време на заседание на комисията за развитие на горивно-енергийния комплекс.

Путин заныл: дядя Трамп сказал не стрелять по нашим НПЗ, а они не слушаются, они стреляют, дядя Трамп, помоги.



Путинисты, вот это жалкое убожество - это точно мировой лидер, абсолютно незаменимый во главе России? pic.twitter.com/cEuspFYyE0 — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 24 ноември 2026 г.

Преди междинните избори в САЩ Тръмп обяви енергийно примирие между Украйна и Русия, което изненада всички. Украйна спря ударите по НПЗ за няколко дни, но след като Москва не отговори със същото, възобнови атаките. Тръмп разкритикува Зеленски, защото според него така се увеличават цените на бензина и дизела в САЩ и по света. Той не каза нищо за продължаващите руски удари по енергийни обекти в Украйна.



Днес Путин призова петролните компании да ускорят развитието на НПЗ в Далечния изток и Сибир, след поредица от атаки с украински дронове, които поразиха почти всички големи рафинерии в европейската и централната част на страната. „Необходимо е да се обърне специално внимание на развитието на нефтопреработката и нефтохимията в източната част на страната, както и на разширяването на индустриалния капацитет на този стратегически важен регион на Русия“, заяви Путин. “Настоящата ситуация на пазара на петролни продукти остава сложна“, отбеляза той.



От началото на годината украински дронове са атакували руски НПЗ повече от 110 пъти. Само няколко обекта – разположени в Източен Сибир и Далечния изток – са засега извън обсега им. Сред тях са заводът в Ангарск, Иркутска област (с капацитет 204 000 барела на денонощие); заводите в Комсомолск и Хабаровск, Хабаровски край (общо 166 000 барела на денонощие); заводът в Ачинск, Красноярски край (150 000 барела на денонощие); както и заводът „Яйски“ в Кемеровска област (132 000 барела на денонощие).

Strike drones have paid a visit to Perm Krai.



An oil refinery is under attack. pic.twitter.com/FDOz76Zldo — Exilenova+ (@Exilenova_plus) 23 ноември 2026 г.





Всички петролопреработвателни заводи в европейската част на Русия, както и няколко в Сибир, бяха обект на многократни атаки. Неотдавнашна вълна от удари през ноември доведе до повреди в 16 от тези съоръжения, което наложи пълно или частично спиране на производството. Преработката на петрол е преустановена в редица обекти, включително в рафинерията „НОРСИ“ в Нижегородска област, рафинерията „ЯНОС“ в Ярослав и Новокуйбишевската рафинерия, собственост на „Роснефт“. Рафинерията в Рязан, която снабдява Москва и околния столичен регион, е загубила 90% от капацитета си. Най-голямата руска рафинерия - в Омск, която беше поразена при атака на 11 ноември, е загубила половината от преработвателния си капацитет; подобни загуби отчита и рафинерията във Волгоград. Според оценки на американския мозъчен тръст Rand Corp., рафинерията “Кинеф” край Санкт Петербург – втората по големина в Русия – работи едва на една трета от капацитета си.

Източници от индустрията, цитирани от „Ройтерс“, посочват, че обемите на преработка на петрол в Русия са спаднали с 45% през първите три седмици на ноември. Сергей Вакуленко, старши сътрудник в Центъра „Карнеги“ в Берлин за руски и евразийски изследвания, оценява текущия обем на преработка в рафинериите на 2,7 милиона барела дневно – ниво, което е дори по-ниско от най-лошите показатели, регистрирани през лятото (3,3 милиона барела дневно). По изчисления на Вакуленко, вътрешното производство в момента покрива едва 60–65% от търсенето на бензин. Дори като се вземе предвид вносът, дефицитът в предлагането може да достигне 25–30% от общото потребление.