Зеленски: Уточнихме с България, че става дума за руска комбинирана атака

"Уточнихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха със своите колеги в България и бе установено, че става въпрос за комбинирана руска атака с използване на морски и въздушни дронове.

Разпоредих на нашите въоръжени сили, Министерството на отбраната на Украйна, разузнаването и другите служби да си сътрудничат максимално тясно с партньорите ни, така че както те, така и ние да разполагаме с по-голям капацитет за самозащита". Това обяви в Туитър украинският президент Володимир Зеленски.

"Нашите разузнавателни и специални служби работят по събирането на цялата налична информация относно поредната атака в Черно море, насочена срещу граждански плавателни съдове. Снощи в български води бяха атакувани два граждански кораба. Единият потъна, а другият претърпя сериозни повреди. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати.

Our intelligence and special services are now working to establish all available information about yet another attack in the Black Sea targeting civilian vessels. Two civilian vessels were attacked in Bulgarian waters last night. One sank, while the other sustained significant… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 6 октомври 2026 г.

Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този район на морето, а тази поредна трагедия с граждански плавателни съдове е част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно неизползваема за корабоплаване", написа още украинският президент.