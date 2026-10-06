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Зеленски: Уточнихме с България, че става дума за руска комбинирана атака

Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този район на морето, обяви още той

06 Окт. 2026
EPA/BGNES

"Уточнихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха със своите колеги в България и бе установено, че става въпрос за комбинирана руска атака с използване на морски и въздушни дронове.

Разпоредих на нашите въоръжени сили, Министерството на отбраната на Украйна, разузнаването и другите служби да си сътрудничат максимално тясно с партньорите ни, така че както те, така и ние да разполагаме с по-голям капацитет за самозащита". Това обяви в Туитър украинският президент Володимир Зеленски.

"Нашите разузнавателни и специални служби работят по събирането на цялата налична информация относно поредната атака в Черно море, насочена срещу граждански плавателни съдове. Снощи в български води бяха атакувани два граждански кораба. Единият потъна, а другият претърпя сериозни повреди. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати.

Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този район на морето, а тази поредна трагедия с граждански плавателни съдове е част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно неизползваема за корабоплаване", написа още украинският президент.

 

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Ключови думи:

Володимир Зеленски, руска атака, България

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