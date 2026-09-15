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Гърция ще пази с щит от дронове изтребителите си F-35

Той трябва да защити струващите много над 100 млн. долара бройката самолети

Днес, 17:19
Изтребител F-35
Изтребител F-35

Hръцките военновъздушни сили разработват план за защита на бъдещите си изтребители F-35 чрез придобиването на безпилотни бойни самолети, които да действат съвместно с машините от пето поколение както в отбранителни, така и в нападателни операции, съобщи „Катимерини“, цитиран от БГНЕС.

Дългосрочната стратегия предвижда интегрирането на F-35 с т.нар. съвместни бойни летателни апарати (Collaborative Combat Aircraft – CCA), известни и като „лоялни партньори“. Безпилотните самолети трябва да разширят оперативните възможности на военновъздушните сили и да осигурят защитен щит за скъпоструващи бойни машини като F-35.

Гърция обсъжда евентуална поръчка с две компании. Единият разглеждан модел е MQ-28 Ghost Bat на „Боинг“, разработен за Кралските австралийски военновъздушни сили и вече изпитан в Тихоокеанския регион.

Другата възможност е разработваният от Shield AI X-BAT, който се очаква да бъде готов през 2028 или 2029 г.

Според плана 20-те изтребителя F-35, които трябва да влязат на въоръжение от 2029 г., ще действат като въздушни командни центрове. Всеки от тях ще може да управлява пет или шест безпилотни бойни самолета.

Дроновете ще служат като защитни средства, които могат да бъдат жертвани при необходимост, за да предпазят пилотираните изтребители. Те също така ще носят ракети „въздух-въздух“ и „въздух-земя“.

Планирането излиза извън рамките на гръцката програма за отбранителни поръчки за периода 2025–2036 г. и обхваща стратегията на страната до 2045 г.

Същевременно напредва преустройството на военновъздушната база „Андравида“ за приемането на F-35. Първият изтребител се очаква да пристигне през есента на 2029 г., а стойността на проекта за модернизиране на базата е намалена до 290 млн. евро. 

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Ключови думи:

Гърция, F-35

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