Маскирани извършиха обир за десетки хиляди евро в бизнес сграда

Четирима маскирани са нахлули в нощта срещу събота в магазин за мобилни телефони в столичния квартал "Младост 1" и за по-малко от 2 минути са успели да отмъкнат устройства на стойност десетки хиляди евро. Преди това те са разбили с брадва вратата на бизнес сградата, в която е бил обектът.

Собственикът на магазина Владислав Капитанов е изпратил на Нова тв видео от момента на извършване на престъплението, заснет от охранителна камера. Вижда се как извършителите разбиват стъклената врата и за секунди изпразват рафтове и витрини, тъпчейки заграбеното в големи чанти.

Според Капитанов загубите могат да достигнат близо 100 хиляди евро. „Идеята им явно е била да вземат най-скъпото и това, което заема най-малко място. На камерите се вижда, че пълнят колкото могат и по най-бързия начин напускат обекта”, заяви той.

По думите на Капитанов охранителният екип е пристигнал за по-малко от четири минути, но крадците вече са избягали. По случая е образувано досъдебно производство. От СДВР работят за установяването и задържането на извършителите.

Потърпевшият призова хората, които си купуват мобилни телефони втора употреба, да обръщат внимание дали устройствата имат документи и при съмнение да подадат сигнал.