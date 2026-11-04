ДБ иска задължителен родителски контрол на всеки телефон

Задължителен родителски контрол на мобилните телефони и компютрите, държавен списък с рискови приложения и сайтове и забрана за продажба на устройства на непълнолетни. Това предвиждат промени в Закона за закрила на детето, внесени от депутатите от ДБ Божидар Божанов, Анна Маринова Бодакова и Елисавета Димитрова Белобрадова. Идеята е родителският контрол да бъде предварително инсталиран в устройствата, вместо родителите сами да търсят и настройват приложения за ограничаване на достъпа до неподходящо съдържание.

Задължението се възлага на производителите на операционни системи за телефони и компютри, които попадат в обхвата на европейския Акт за цифровите пазари. Софтуерът трябва да е на български език, а при първоначална регистрация в магазина за приложения да се изисква въвеждане на дата на раждане.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), съвместно с министрите на вътрешните работи и на иновациите и дигиталната трансформация, ще изготвя списък с приложения и интернет адреси, забранени или ограничени за деца. Оценката на риска ще се прави по методика, разработена от агенцията и здравното министерство. Списъците ще се актуализират поне веднъж месечно, а достъпът ще зависи от възрастта на детето.

Ограниченията ще могат да бъдат различни според възрастта на детето - например едно приложение да бъде недостъпно до 12 години, друго до 14, а трето до 16 години. След достигането на определената възраст забраната ще отпада автоматично. Родителите ще могат да премахват ограниченията, но за високорисковите приложения и сайтове ще трябва да посочват мотиви. Преди това софтуерът ще показва информация за възможните рискове. Самата система за родителски контрол няма да може да бъде деактивирана преди навършване на 18 години.

Производителите ще предоставят на ДАЗД ежемесечна статистика за използването на системата и премахнатите забрани. Агенцията, заедно с двете министерства, ще организира и информационна кампания.

Училищата също ще имат ангажимент. Класните ръководители ще трябва да запознават родителите с мерките за защита на децата в интернет и начина на използване на софтуера на родителски срещи и чрез каналите за комуникация със семействата.

Отделно се предлага забрана за продажба на мобилни устройства и персонални компютри на непълнолетни. За търговците, които я нарушават, е предвидена глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 евро. Производителите, които не осигурят изисквания родителски контрол, могат да бъдат санкционирани с до 100 000 евро на ден.

Според вносителите така децата ще бъдат защитени още на ниво операционна система, без социалните мрежи и онлайн платформите да изискват от тях доказване на самоличността. Проектът предвижда Министерският съвет да приеме необходимите промени в образователните стандарти в шестмесечен срок след влизането на закона в сила.