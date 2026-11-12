В Париж ограбиха бижутериен магазин на De Beers посред бял ден

Обирът е станал посред бял ден в магазина на De Beers на улица „Рю дьо ла Пе“, близо до площад „Вандом“ – район, известен с луксозните си бижутерийни магазини.

Четирима въоръжени нападатели са ограбили бижутериен магазин на De Beers в центъра на Париж посред бял ден. Според представител на полицията те са откраднали бижуто на стойност стотици хиляди евро.

Обирът е станал за няколко минути, а извършителите са избягали с мотоциклети, като полицията все още ги издирва, предаде France 24.

Нападателите са нахлули в магазина около 11:15 ч. местно време. Те са извадили оръжия, но не са произвели изстрели. По данни на полицията няма пострадали.

Говорител на De Beers Group потвърди, че обирът е станал в магазина на компанията на улица „Рю дьо ла Пе“, близо до площад „Вандом“ – район, известен с луксозните си бижутерийни магазини. Няма сериозно пострадали, а на служителите се оказва подкрепа. Магазинът ще остане затворен, за да може да бъде проведено разследването.