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Рубио в Атина: Европа трябва да се събуди от дългия си сън

07 Окт. 2026
Гръцкият премиер Мицотакис и държавният секретар на САЩ Рубио в Атина
EPA/BGNES
Гръцкият премиер Мицотакис и държавният секретар на САЩ Рубио в Атина

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио защити правото на страната си да използва своята „национална мощ“ в пламенна реч в Атина и заяви, че Европа трябва да се „събуди от дългия си сън“, предаде АФП.

„Намираме се в повратен момент... не само в историята на моята страна, но и в историята на цялата ни цивилизация. Или избираме да действаме сега, или изобщо губим възможността да действаме“, каза Рубио.

По думите на държавния секретар САЩ при президента Доналд Тръмп вече са направили своя избор.

„Избираме безкомпромисното преследване на националната мощ: да си върнем контрола върху ключовите вериги за доставки, да реиндустриализираме икономиката си, да възстановим отбраната си, да се борим за господство в технологиите и индустриите на бъдещето“, заяви той.

„Отново има конкуренция между великите сили. Отново има уязвимост, агресия, тероризъм, цяла вселена от нови заплахи и атаки. Трябва да възстановим институциите и съюзите си, за да се изправим заедно срещу тези заплахи“, добави американският топ дипломат.

Рубио заяви, че в Европа вижда окуражаващи признаци на това, което Вашингтон се надява „да бъде началото на промяна за цяло поколение - рязко увеличаване на разходите за отбрана, множество нови партньорства и програми, разширяване на производството и промишлеността“.

„Вярваме, че Европа може да се събуди от дългия си сън и да разпали отново огъня, който е бил запален тук преди хилядолетия“, каза той.

„Критичен“ съюз

Речта му, изпълнена с похвали към древните гърци, последва изказването му през февруари, когато той заяви, че Европа е застрашена от масова миграция и призова континента да защитава християнската цивилизация.

По-рано днес държавният секретар, който пристигна от Исландия в рамките на европейската си обиколка, подчерта „критичното“ значение на американския съюз с Гърция.

Той посочи енергийния сектор и обяви съвместно споразумение за обмен на информация относно трафика на наркотици и тероризма.

„Когато виждате свят, изправен пред... дестабилизиращи събития, осъзнавате колко важен е този съюз с Гърция за Съединените щати“, каза той, визирайки конфликтите в Близкия изток и руското нахлуване в Украйна.

По отношение на Близкия изток Рубио заяви, че Иран е „загубил пълния контрол“ над стратегическия Ормузки проток, опитвайки се да успокои ситуацията в момент, когато САЩ изпитват трудности да намерят изход от войната само седмици преди ключови междинни избори за Конгреса.

Рубио участва в „стратегически диалог“ с Гърция по въпросите на регионалната и енергийната сигурност на фона на високото напрежение, предизвикано от войните в Иран и Украйна.

Спор около американския посланик

Войните в Иран и Украйна подчертаха уязвимостта на енергийните маршрути за доставки, а Гърция се позиционира като ключов хъб в Югоизточна Европа, особено за транспортирането на природен газ.

Наскоро откритите газопроводи и пристанищна инфраструктура позволиха на Гърция да допринесе за енергийния коридор през Източна Европа към Украйна.

Посещението на Рубио се състоя на фона на публикации в американски медии през последните дни за възможни конфликти на интереси, свързани с американския посланик в Гърция Кимбърли Гилфойл.

Няколко демократи обвиниха Гилфойл - бивша годеница на сина на Тръмп, Доналд-младши - че прокарва търговските интереси на гръцка строителна и енергийна компания по време на официални дипломатически ангажименти.

Тя е обвинена и в това, че многократно е допускала регистриран лобист на чуждестранната компания да участва в срещи с висши американски представители.

Запитан по този въпрос, Рубио отказа да отговори, но потвърди подкрепата си за бившата водеща на „Фокс Нюз“.

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Марко Рубио, Гърция

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