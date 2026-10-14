Буря наводни пътища и затвори пристанища в Гърция

ЕПА/БГНЕС Да се пътува само при крайна необходимост приканват от Пътна полиция.

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Буря затвори гръцки пристанища, предава БНР.

Спряно е движението на фериботи от пристанищата Пирея и Лаврио. Досега наводнения на пътища и сгради са регистрирани в област Атика и на остров Скиатос. Там водата отнесе паркирани коли в морето. Няма пострадали. Ветровете в Егейско море достигат до 10 бала по скалата на Бофорт, властите поставиха също под забрана и движението на част от фериботите между егейските острови.

Поради силни ветрове пътна полиция спря движението на товарни автомобили в районите на Комотини и Ксанти.

На остров Евия има свлачища по пътната мрежа, предупреждават полицаите.

Забранява се излизане на рибарски лодки и яхти в открито море.

Да се пътува само при крайна необходимост приканват от Пътна полиция.

Според бюлетина на Националната метеорологична служба екстремното време ще продължи до утре вечер. С червен код за опасност от наводнения е и Халкидики, както и част от Крит заедно с Централна Гърция.