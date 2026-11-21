Скрийншот видео Ютуб Точно преди две години пожар унищожи яхта на българин отново на Халкидики

Взрив на яхта под български флаг вдигна на крак гръцките власти. Инцидентът стана в марината Сани на полуостров Касандра, Халкидики. Единственият човек на борда е пострадал и е откаран в болница, предаде БГНЕС.

Експлозията стана снощи, като причините за нея засега не са установени. Според информация на гръцката брегова охрана плавателният съд е бил акостирал в марината и е плавал под български флаг.

An explosion Friday on a motor yacht moored in a marina in northern Greece has injured one person and caused extensive damage to the vessel. https://t.co/EI2nsYW023 — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) 20 ноември 2026 г.

Пострадалият е бил единственият човек на яхтата. Той е поет от екип на спешната помощ EKAB. Мъжът е гръцки гражданин и капитан на плавателния съд. При взрива той е получил изгаряния. Първоначално е съобщено, че той е транспортиран до болницата в Полигирос. В по-късни публикации на гръцки медии се посочва, че капитанът е настанен в болница „Папагеоргиу“ в Солун.

След експлозията в яхтата е започнала да навлиза вода, което е създало опасност от потъването ѝ. На място са предприети действия по изпомпването на водата от плавателния съд.

Като превантивна мярка около яхтата е поставена и специална плаваща бариера срещу замърсяване, която трябва да ограничи евентуалното разпространение на нефтопродукти и други замърсители в морето.

Гръцките власти разследват причините за инцидента. Към момента няма официална информация какво е предизвикало взрива.

Сани е сред най-известните яхтени комплекси на полуостров Касандра в Халкидики.

Точно преди две години българска яхта за 20 милиона евро изгоря на Халкидики. Все още не е приключило разследването, но според пожарникарите огънят тогава е тръгнал от климатичната инсталация. Пламъците запалиха и съседния плавателен съд, който е собственост на грък.

Инцидентът стана в най-скъпата и луксозна марина на Халкидики, която се намира в Порто Карас, на втория ръкав.

Властите проучваха тогава и възможността за умишлен палеж на двата луксозни плавателни съда, но така и не стана ясно дали са стигнали до някакви разкрития.

Двете яхти са били изведени в открито море, за да не се разпространи огънят. Все пак частично бяха засегнати още две яхти.

Властите, които разследваха случая, не съобщиха името на собственика на изгорялата яхта, но местни жители потвърждаваха, че плавателният съд е собственост на българин, който често плавал с него. По време на пожара на яхтата не е имало пасажери.

По-късно се появиха информации, че пожара може да има връзка с операцията на европрокуратурата под кодовото "Моби Дик", насочена основно срещу италианската мафия. Със сигурност с инцидента се занимават и гръцките специални служби.

През юли миналата година пристанищните власти в Неос Мармарас разказаха за пожар, възникнал на моторна яхта, плаваща под български флаг, в района на яхтклуб "Никити" в община Ситония, Халкидики.

Само дни по-рано двама българи и руснак бяха спасени на бедстваща яхта отново в Гърция. В този случай морската охрана беше получила сигнал за помощ от капитан на яхта, която се намира в открито море до град Егио на Пелопонес.

Поради техническа повреда на морския съд той е блокирал на място, съобщил капитанът. На яхтата имало четирима души - капитанът грък, двама българи и един руски гражданин. Инцидентът е станал в района на Коринтския залив.

На помощ се притекъл и рибарски кораб, плуващ случайно в близост до повредената яхта.