Мъж и жена, мамили българи с имот за почивка в Гърция, отиват на съд

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски районен съд срещу 40-годишен мъж и 42-годишна жена за измама, свързана с отдаване на ваканционен имот под наем в Гърция.

Двамата са привлечени към наказателна отговорност за това, че през месец май 2025 г. са излъгали осем души за почивка в Гърция в апартамент под наем. Кандидат-курортистите трябвало да преведат в банка аванси за "резервацията" в размер на 100 до 300 евро. Уговорката била, че преведената сума после ще се приспадне от дължимия наем. Пострадалите превели на двамата общо 1700 евро, след което обвиняемите спрели да отговарят на обажданията им.

Установено е, че мъжът - А. К., е извършил деянието в условията на опасен рецидив. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, сочещи двамата обвиняеми като автори на деянията. Предстои да бъде насрочено разпоредително заседание по делото.