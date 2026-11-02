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10 мигранти избягаха от гръцки лагер на границата с България

Бегълците са граждани на Бангладеш на възраст между 21 и 37 години

Днес, 16:07
Гърция има постоянни проблеми с хиляди мигранти, разположени в различни точки на страната
БГНЕС архив
Гърция има постоянни проблеми с хиляди мигранти, разположени в различни точки на страната

Десет мигранти са избягали вчера от гръцкия център за мигранти от затворен тип в Клиди, община Синдики, само на няколко километра от границата с България, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ. До момента седем от бегълците са били заловени от полицията.

Избягалите са граждани на Бангладеш на възраст между 21 и 37 години. Те са успели да напуснат лагера при засега неуточнени обстоятелства, които отново демонстрират сериозните пропуски в сигурността на обекта, коментира телевизията.

След бягството полицията е започнала мащабно издирване в района, при което са били открити 7 от бегълците.

До вчера в лагера са били настанени 125 мигранти.

Председателят на Съюза на полицейските служители в Серес Янис Куниос заяви пред ЕРТ, че организацията многократно е предупреждавала за сериозните пропуски в съоръженията, проблемите със сигурността и опасните условия, в които работят полицаите в центъра за мигранти. Куниос каза, че лагерът не може да продължи да работи при тези условия и трябва да бъде затворен.

Бягства на мигранти и безредици в същия лагер имаше нееднократно през последните месеци. Най-сериозен беше случаят на 22 август, когато 40 души успяха да избягат от мигрантския център. От тях 27 бяха задържани скоро след това. Безредици имаше и на 29 август, на 2, 8 и 13 септември.

Центърът за мигранти в Клиди се намира на 6,7 км по пътя от граничния преход Кулата/Промахон и на по-малко от 5 км от границата по права линия.

Само преди дни гръцките власти обявиха, че закриват бежанския лагер до Промахон, Северна Гърция, след като мигрантите се разбунтуваха, нанесоха щети на сграда и пробиха оградата, замервайки с камъни полицаите от охраната. 26 от чужденците вече имат присъди по две години затвор. 

Според местните жители, които се страхуват от нападения, положението е извън контрол, а участъкът Промахон-Серес остава рисков за преминаващите шофьори.

Министърът по миграцията Танос Плеврис съобщи тогава, че до няколко дни с три самолета връщат мигрантите в Бангладеш. Те протестират и не искат да напускат Гърция, но според властите нямат право на бежански статут. 

По силата на действащия закон мигрантите нямат право да напускат лагера, но те се опитват се да избягат и след това с помощта на трафиканти да преминат в други европейски страни.

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