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Гърция заподозря българска връзка в укриването на милиони евро данъци

Случаят е свързан с верига пекарни

Днес, 10:26
Булфото

Скандалът за укриване на милиони евро данъци се разраства в Гърция, предава БНР. От отдела за борба с организираната престъпност разследват 13 фирми, регистрирани в България през които са преминавали част от средствата. Проверяват се транзакции за над два милиона евро, преминавали през българските фирми.

Случаят е свързан с верига пекарни.

Според разследването досега мрежата за укриване на данъци е преминавала през 10 държави, сред които и България. В цялата верига са свързани над 500 фирми, както в Гърция, така и в чужбина.

Предполага се, че веригата от пекарни и свързаните с нея фирми са укрили около 170 милиона евро данъци.

До момента са задържани 59 души, сред които и собственикът на веригата пекарни "Хорятико". Поради подозрения за мащабни данъчни нарушения активите на компанията са замразени, съобщават разследващите.

Гръцката полиция поиска международна правна помощ, за да установи действителните собственици на банковите сметки в чужбина и да получи всички документи за транзакциите.

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