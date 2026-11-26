Части от още пет квартала в София останаха без парно и топла вода в мразовитите дни в края на ноември и декември. Някои от тях ще бъдат на студено повече от две седмици. Това се случва заради поредните аварии в "Топлофикация". Ето поредните потърпевши от безстопанствеността в дружеството според неговия собствен сайт:

"Дружба 1" : жителите на блок 63 ще бъдат без парно и топла вода до 13 декември, а на бл. 21 и 22 - до 12 декември вечерта.

: жителите на блок 63 ще бъдат без парно и топла вода до 13 декември, а на бл. 21 и 22 - до 12 декември вечерта. "Лозенец" : ул. "Димитър Димов" № 10 и 12 и бул. "Джеймс Баучер" № 26, 28 и 30, като очакваният срок за възстановяване на топлоподаването е 6 декември.

: ул. "Димитър Димов" № 10 и 12 и бул. "Джеймс Баучер" № 26, 28 и 30, като очакваният срок за възстановяване на топлоподаването е 6 декември. "Слатина" : без отопление и топла вода е блок 28Б, също до 6 декември.

: без отопление и топла вода е блок 28Б, също до 6 декември. "Левски В" : засегнати са блокове от 18 до 26, сграда на бул. "Владимир Вазов" и филиал на детска градина. Очаква се услугите да бъдат възстановени до 28 ноември.

: засегнати са блокове от 18 до 26, сграда на бул. "Владимир Вазов" и филиал на детска градина. Очаква се услугите да бъдат възстановени до 28 ноември. "Изток": засегнати са ул. „Асен Пейков“ № 4 и 6, ул. „Самоков“ № 22, 36А, 36Б, 37А, 37Б, 40 и 40А, блокове 43А, 49 и 56 на ул. „Димитър Гичев“ и ул. „Люлякова градина“ № 14. Срокът е 30 ноември вечерта.

Поредните аварии, чието отстраняване в срок е пожелателно, идват на фона на финансовия колапс на столичното топлофикационно дружество. Вчера "Булгаргаз" настоя за сключване на споразумение за погасяване на неплатени задължения за 2024 г. От газовия доставчик предупредиха, че ако не бъде постигната договореност, ще предприемат съдебни действия за събиране на вземанията си.

От септември досега "Топлофикация София" не е отговорила на нито едно от четирите писма, с които "Булгаргаз" се моли да получи график на плащанията и информация за финансовото и ликвидното състояние на общинското дружество. То е е най-големият клиент на "Булгаргаз", както и най-големият длъжник с натрупани 971 млн. евро задължения.

В последните месеци постоянно има проблеми с топлопреносната мрежа и отстраняването на аварии. Те засегнаха части от Младост 1 и 2, Дианабад, Люлин 4, Лозенец, Дружба 2, Слатина, Витоша и др. Без парно и топла вода вече от месец са и студентите в много блокове на Студентски град. Срокът за възстановяване на топлоподаването там беше отложен за 6 декември. Министерството на образованието и науката обяви, че създава кризисна група, която да установи колко студенти са засегнати.

На 15 ноември енергийният министър Ива Петрова съобщи, че "Топлофикация София" разполага само в пет аварийни екипа, които трябва да покрият мрежата в цяла София. В същото време изпълнителният директор Петър Петров коментира пред Столичния общински съвет, че "Топлофикация София" отчита над 500 активни пробива по топлопреносната мрежа.