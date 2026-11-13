Протестиращи срещу "Топлофикация - София" блокираха кръстовище

Жители на столичния квартал "Дружба 2" се принудиха да излязат на протест срещу "Топлофикация - София" и дори блокираха кръстовището на улиците "Димитър Пешев" и "Обиколна", съобщи БНТ. Те изразиха публично недоволството си от продължителните ремонтни дейности в района, довели до липса на топлоснабдяване.

Протестиращи обясниха, че вече трети месец са без топла вода, а с настъпването на студеното време са и без парно. В добавка стоят и разкопани улици и междублокови пространства, което създава големи неудобства, без да има видим напредък.

Сред исканията на хората са предприемане на спешни действия от отговорните институции, ясни срокове за приключване на ремонтите и възстановяване на нормалното топлоподаване.

ПОЗИЦИЯ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СОФИЯ"

"Към настоящия момент на територията на ж.к. "Дружба 2" са регистрирани само две локални аварии в района на комплекс "Цариградски", за които са обявени срокове за възстановяване на топлоподаването съответно 14 и 15 ноември. Тези аварии нямат отношение към текущите планови ремонти в квартала. По отношение на ремонтната програма в ж.к. "Дружба 2" уточняваме, че дейностите по два от трите обекта вече са приключили и топлоподаването е възстановено още през октомври.

Единственият обект, по който ремонтните дейности продължават, е в пета част на ж.к. "Дружба 2", като обявеният срок за възстановяване на топлоподаването остава 30 ноември. Забавянето е обусловено от техническата сложност на ремонта, който включва подмяна на магистрален топлопровод, разположен в подземен колектор с множество кабели и комуникации на други експлоатационни дружества. Ограниченото пространство, затрудненият достъп и наличието на натрупани водни количества допълнително усложняват изпълнението на дейностите.

"Топлофикация - София" осъзнава сериозните неудобства, причинени на засегнатите домакинства вследствие на продължителното прекъсване на топлоподаването. Дружеството поднася своите извинения и уверява, че се полагат всички усилия за възстановяване на топлоподаването във възможно най-кратък срок", обявиха от дружеството.